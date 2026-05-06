Надзвуковий літак-шпигун ЦРУ розбився біля Зони 51: місце аварії знайшли через 42 роки

Протягом 42 років місце аварії літака-розвідника A-12 Oxcart залишалося загадкою. Потім один із міських дослідників після довгих пошуків виявив місце падіння надзвукового літака.

Міський дослідник Джеремі Кранс виявив приховане місце аварії літака-розвідника ЦРУ A-12 Oxcart у пустелі в штаті Невада недалеко від знаменитої Зони 51. Пілот Волтер Рей не встиг катапультуватися і загинув під час падіння літака. Ця історія сталася 1967 року, але тільки 2009 року місце аварії секретного літака ЦРУ було виявлено, пише Фокус.

A-12 Oxcart — це американський секретний висотний надзвуковий літак-розвідник ЦРУ, створений компанією Lockheed Skunk Works для спостереження за військовими об'єктами СРСР і його союзників. Літак перебував в експлуатації з 1963 по 1968 рік.

Конструкція літака A-12 Oxcart послужила основою для створення висотного високошвидкісного літака розвідника SR-71 Blackbird. Літак A-12 Oxcart був коротшим і легшим за SR-71 Blackbird і все ж міг набрати швидкість понад 3000 км/год і підніматися на висоту до 25 000 метрів.

Коли літак A-12 Oxcart був знятий з озброєння 1968 року, це сталося не тільки через те, що SR-71 Blackbird був кращим. ЦРУ також балансувало між розвитком розвідувальних супутників CORONA, небезпеками польотів літаків-розвідників після того, як 1960 року було збито U-2 над СРСР і складністю утримання як секретного флоту літаків A-12, так і відкритого флоту SR-71.

Загалом було побудовано 15 літаків A-12 Oxcart і цей невеликий флот пережив кілька катастроф. Три літаки A-12 розбилися під час випробувань і тоді пілоти змогли катапультуватися, але в червні 1968 року пілот Джек Вікс загинув. А в січні 1967 року загинув під час виконання завдання на літаку A-12 Oxcart пілот ЦРУ Волтер Рей. Це сталося недалеко від Зони 51.

Фото: Wikipedia

У літака Рея виникла проблема з покажчиками рівня палива, що призвело до того, що паливо закінчилося і двигун відмовив. Рей катапультувався, але система відділення крісла пілота не спрацювала, і він залишився пристебнутим до сидіння в момент удару літака об землю.

Хоча уряд США виявив уламки літака й останки пілота, саме місце катастрофи залишалося секретом. Офіційні особи знали про нього, але дослідники Зони 51 вказували на те, що цього місця немає на жодній загальнодоступній карті ЦРУ.

Наприкінці 1990-х років міський дослідник Джеремі Кранс вирішив знайти місце аварії A-12 Oxcart. З роками Кранс повільно, але вірно виключав місця, де воно могло перебувати, відвідуючи віддалені ділянки в пустелі штату Невада.

У 2009 році Кранс нарешті виявив уламки літака 42-річної давності, розкидані по нічим не примітній ділянці пустелі.

ЦРУ вказало ім'я Рея на знаменитій Меморіальній стіні в штаб-квартирі агентства в Ленглі, штат Вірджинія, а Кранс повернувся на місце катастрофи, щоб побудувати власний меморіал, включно з мініатюрною версією A-12.

Хоча ЦРУ досі не вказує жодних офіційних публічних координат місця катастрофи літака-розвідника, дослідники Зони 51 добре про нього знають.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Popular Mechanics.