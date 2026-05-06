Сверхзвуковой самолет-шпион ЦРУ разбился возле Зоны 51: место крушения нашли через 42 года

В течение 42 лет место крушения самолета-разведчика A-12 Oxcart оставалось загадкой. Затем один из городских исследователей после долгих поисков обнаружил место падения сверхзвукового самолета.

Городской исследователь Джереми Кранс обнаружил скрытое место крушения самолета-разведчика ЦРУ A-12 Oxcart в пустыне в штате Невада недалеко от знаменитой Зоны 51. Пилот Уолтер Рей не успел катапультироваться и погиб во время падения самолета. Эта история произошла в 1967 году, но только в 2009 году место крушения секретного самолета ЦРУ было обнаружено, пишет Фокус.

A-12 Oxcart – это американский секретный высотный сверхзвуковой самолет-разведчик ЦРУ, созданный компанией Lockheed Skunk Works для наблюдения за военными объектами СССР и его союзников. Самолет находился в эксплуатации с 1963 по 1968 год.

Конструкция самолета A-12 Oxcart послужила основой для создания высотного высокоскоростного самолета разведчика SR-71 Blackbird. Самолет A-12 Oxcart был короче и легче SR-71 Blackbird и все же мог набрать скорость более 3000 км/ч и подниматься на высоту до 25 000 метров.

Когда самолет A-12 Oxcart был снят с вооружения в 1968 году, это произошло не только из-за того, что SR-71 Blackbird был лучше. ЦРУ также балансировало между развитием разведывательных спутников CORONA, опасностями полетов самолетов-разведчиков после того, как в 1960 году был сбит U-2 над СССР и сложностью содержания как секретного флота самолетов A-12, так и открытого флота SR-71.

Всего было построено 15 самолетов A-12 Oxcart и этот небольшой флот пережил несколько катастроф. Три самолета A-12 разбились во время испытаний и тогда пилоты смогли катапультироваться, но в июне 1968 года пилот Джек Уикс погиб. А в январе 1967 года погиб во время выполнения задания на самолете A-12 Oxcart пилот ЦРУ Уолтер Рэй. Это произошло недалеко от Зоны 51.

У самолета Рэя возникла проблема с указателями уровня топлива, что привело к тому, что топливо закончилось и двигатель отказал. Рэй катапультировался, но система отделения кресла пилота не сработала, и он остался пристегнутым к сиденью в момент удара самолета о землю.

Хотя правительство США обнаружило обломки самолета и останки пилота, само место крушения оставалось секретом. Официальные лица знали о нем, но исследователи Зоны 51 указывали на то, что этого места нет ни на одной общедоступной карте ЦРУ.

В конце 1990-х годов городской исследователь Джереми Кранс решил найти место крушения A-12 Oxcart. С годами Кранс медленно, но верно исключал места, где оно могло находиться, посещая отдаленные участки в пустыне штата Невада.

В 2009 году Кранс наконец обнаружил обломки самолета 42-летней давности, разбросанное по ничем не примечательному участку пустыни.

ЦРУ указало имя Рэя на знаменитой Мемориальной стене в штаб-квартире агентства в Лэнгли, штат Вирджиния, а Кранс вернулся на место крушения, чтобы построить собственный мемориал, включая миниатюрную версию A-12.

Хотя ЦРУ до сих пор не указывает никаких официальных публичных координат места крушения самолета-разведчика, исследователи Зоны 51 хорошо о нем знают.

