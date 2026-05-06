США провели первый наземный запуск ракет "Томагавк" из пусковой установки Typhon (фото)

В ходе учений была продемонстрирована работа вертикальной наземной пусковой установки Typhon, способной запускать ракету “Томагавк” на расстояние более 1500 км.

Стратегия ведения войны в Тихом океане смещается в сторону наземных операций. Ракеты большой дальности, ранее привязанные к кораблям, теперь перемещаются на острова. В подтверждение этого 5 мая в ходе военных учений США провели первый запуск ракет "Томагавк" из вертикальной наземной пусковой установки Typhon с территории Филиппин. Ракета, выпущенная с острова Лейте поразила цель на расстоянии около 630 км, пишет Фокус.

США провели первый оперативный запуск ракет "Томагавк" из наземной пусковой установки Typhon с территории Филиппин, что свидетельствует о значительном расширении возможностей нанесения ударов на большие расстояния в западной части Тихого океана.

Запуск с острова Лейте по цели, расположенной примерно в 630 километрах, демонстрирует способность армии США наносить высокоточные удары по всему архипелагу, усиливая сдерживание и осложняя планирование действий противника в условиях войны в Тихом океане.

Пусковая система Typhon предоставляет США возможность нанесения глубоких ударов с наземных платформ. Она снижает зависимость от военно-морских и воздушных платформ в условиях высокой угрозы в Тихом океане.

Пусковая установка Typhon обеспечивает высокоточное поражение важных целей в условиях военного противостояния. Она может запускать ракеты "Томагавк" и SM-6. Каждая пусковая установка установлена на прицепе, буксируемом тяжелым грузовиком M983A4 HEMTT, с четырьмя контейнерами для ракет, которые могут подниматься вертикально для запуска, что обеспечивает быстрое развертывание и передислокацию в районах боевых действий.

Ракета "Томагавк", использованная во время учений, обозначенная как вариант BGM-109, представляет собой дозвуковую крылатую ракету большой дальности, разработанную для нанесения высокоточных ударов по важным целям в глубине вражеской территории. Она летает со скоростью около 880 км/ч. Ракета может поражать цели на расстоянии более 1500 километров, а более новые версии — более 1800 километров.

Ракета "Томагавк" использует многоуровневые системы наведения. Сопоставление контуров местности помогает ей ориентироваться в сложных ландшафтах. Ракета летит на малой высоте, чтобы уменьшить вероятность обнаружения радиолокационными системами.

Операторы могут менять цель ракеты в полете, используя двустороннюю передачу данных. Это обеспечивает дополнительную гибкость во время динамичных боевых действий.

Одни из преимуществ пусковой установки Typhon является ее высокая мобильность. Подразделения могут быстро перегруппировываться на труднопроходимой местности, включая суровые островные ландшафты. Это затрудняет их обнаружение и поражение.

Сочетание дальности, мобильности и точности пусковой системы меняет подход к действиям сухопутных войск. Это позволяет им влиять на ход сражений далеко за пределами возможностей традиционной артиллерии.

При написании этого материала использованы источники: Interesting Engineering, Army Recognition.