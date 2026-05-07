Space Rider: первый многоразовый космический корабль Европы готовится к запуску (видео)

Космический корабль Space Rider предназначен для проведения научных экспериментов на околоземной орбите. Инженеры начали проводить ключевые испытания, используя полноразмерный прототип.

Прежде чем первый многоразовый космический корабль Европы Space Rider сможет отправиться в свою первую миссию на околоземную орбиту, Европейское космическое агентство (ЕКА) должно сначала протестировать самые сложные этапы его возвращения на Землю. В частности, инженерам нужно проверить, как корабль будет выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу и как будет выполнять точную посадку. Инженеры подвергли систему тепловой защиты космического корабля экстремальным условиям, а также завершили сборку полноразмерного прототипа для испытаний посадки. Эти действия ЕКА говорят о том, что Space Rider активно готовят к первому полету, который должен состоятся в конце этого десятилетия, пишет Фокус.

Space Rider – это многоразовый беспилотный космический корабль, представляющий собой научную лабораторию, которая сможет находится на низкой околоземной орбите около двух месяцев, а затем совершить посадку. После этого корабль можно будет использовать снова. У ЕКА нет подобного космического корабля, а потому Space Rider является первым в своем роде.

Space Rider использует для приземления управляемый парашют и совершает посадку как самолет на взлетно-посадочную полосу, но запускать в космос его будет ракета-носитель.

Для испытания посадки Space Rider инженеры ЕКА создали полноразмерную модель, которая может автономно управлять парашютом после его раскрытия. Прототип оснащен бортовым программным обеспечением для навигации и управления, которое будет активно управлять спуском испытания. Оно запланировано на конец 2026 года, когда прототип Space Rider несколько раз будут сбрасывать с вертолета в небе над итальянским островом Сардиния.

Анимация показывает запуск и приземление Space Rider

Это испытание не будет имитировать вход в атмосферу. Тем не менее инженеры готовятся и к этому. Любой космический корабль, возвращающийся с Земли, входит в атмосферу со скоростью более 27 000 км/ч. На таких скоростях частицы в верхних слоях атмосферы сталкиваются с космическими кораблями с такой интенсивностью, что от трения накапливается тепло – газы ионизируются, и все космические корабли оказываются окутаны горящим шаром плазмы с температурой, превышающей 1600 градусов Цельсия.

Инженеры ЕКА провели испытания системы тепловой защиты Space Rider, чтобы он мог выдержать вход в атмосферу, в плазменной аэродинамической трубе в Италии, подвергая материалы воздействию температур около 1600 градусов Цельсия.

Прототип Space Rider пока что показал отличные результаты испытаний, заявили в ЕКА.

При написании этого материала использованы источники: ESA, Space.