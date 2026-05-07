Space Rider: перший багаторазовий космічний корабель Європи готується до запуску (відео)

Космічний корабель Space Rider призначений для проведення наукових експериментів на навколоземній орбіті. Інженери почали проводити ключові випробування, використовуючи повнорозмірний прототип.

Перш ніж перший багаторазовий космічний корабель Європи Space Rider зможе вирушити у свою першу місію на навколоземну орбіту, Європейське космічне агентство (ЄКА) має спочатку протестувати найскладніші етапи його повернення на Землю. Зокрема, інженерам потрібно перевірити, як корабель витримуватиме високі температури під час входу в атмосферу і як виконуватиме точну посадку. Інженери піддали систему теплового захисту космічного корабля екстремальним умовам, а також завершили складання повнорозмірного прототипу для випробувань посадки. Ці дії ЄКА свідчать про те, що Space Rider активно готують до першого польоту, який має відбутися наприкінці цього десятиліття, пише Фокус.

Space Rider — це багаторазовий безпілотний космічний корабель, що являє собою наукову лабораторію, яка зможе перебувати на низькій навколоземній орбіті близько двох місяців, а потім здійснити посадку. Після цього корабель можна буде використовувати знову. У ЄКА немає подібного космічного корабля, а тому Space Rider є першим у своєму роді.

Space Rider використовує для приземлення керований парашут і здійснює посадку як літак на злітно-посадкову смугу, але запускати в космос його буде ракета-носій.

Для випробування посадки Space Rider інженери ЄКА створили повнорозмірну модель, яка може автономно керувати парашутом після його розкриття. Прототип оснащений бортовим програмним забезпеченням для навігації та управління, яке буде активно керувати спуском випробування. Воно заплановане на кінець 2026 року, коли прототип Space Rider кілька разів скидатимуть із вертольота в небі над італійським островом Сардинія.

Анімація показує запуск і приземлення Space Rider

Це випробування не імітуватиме вхід в атмосферу. Проте інженери готуються і до цього. Будь-який космічний корабель, що повертається із Землі, входить в атмосферу зі швидкістю понад 27 000 км/год. На таких швидкостях частинки у верхніх шарах атмосфери стикаються з космічними кораблями з такою інтенсивністю, що від тертя накопичується тепло — гази іонізуються, і всі космічні кораблі виявляються оповиті палаючою кулею плазми з температурою, що перевищує 1600 градусів Цельсія.

Інженери ЄКА провели випробування системи теплового захисту Space Rider, щоб він міг витримати вхід в атмосферу, у плазмовій аеродинамічній трубі в Італії, піддаючи матеріали впливу температур близько 1600 градусів Цельсія.

Прототип Space Rider поки що показав чудові результати випробувань, заявили в ЄКА.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: ESA, Space.