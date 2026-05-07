Россия тестирует какую-то сложную технологию в космосе: два спутника сделали нечто странное

Российские спутники выполнили несколько сложных маневров на орбите и аналитики считают, что это не случайность, а спланированные действия.

Два российских спутника провели уникальный маневр сближения на орбите, в результате чего они оказались на расстоянии 3 метра друг от друга. Аналитики считают, что Россия тестирует в космосе какую-то сложную технологию, ведь подобный маневр не выглядит случайным совпадением, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Американская компания COMSPOC, которая занимается отслеживанием космических аппаратов на орбите, сообщила о том, что два российских спутника, "Космос 2581" и "Космос 2583" совершили сложный маневр на околоземной орбите. Они приблизились друг к другу на расстояние всего около 3 метров.

Відео дня

Аналитики говорят, что это не было случайным совпадением, ведь спутник "Космос 2583" выполнил несколько сложных маневров для поддержания такой конфигурации.

Российские спутники "Космос 2581", "Космос 2583", а также "Космос 2582" были выведены на низкую околоземную орбиту в феврале 2025 года с помощью ракет-носителя "Союз". Как сообщили в компании COMSPOC в орбитальных маневрах по сближению принимали участие не только "Космос 2581", "Космос 2583", но и спутник "Космос 2582", а также субспутник, названный "Объект F", выпущенный на орбите аппаратом "Космос 2583".

Во время маневра по сближению двух спутников аппарат "Космос 2582" следовал за остальной группой на расстоянии менее 100 км. В то же время "Объект F" находился на расстоянии 15 км от спутника "Космос 2582" и в пределах 10 км от спутника "Космос 2581". При этом данные аппараты не совершали никаких маневров.

По словам аналитиков, эти российские спутники уже не в первый раз совершают скоординированные движения на орбите и операции по сближению с конца 2025 года. В компании COMSPOC говорят, что Россия, вероятно, проводит испытание какую-то сложную технологию в космосе, которая связана с взаимодействием и сближением нескольких космических аппаратов на орбите.

Подобные сложные орбитальные маневры Россия проводила и ранее, говорят аналитики. В частности, 6 лет назад спутник "Космос 2542" совершил сближение с американским спутником-шпионом.

Аналитики говорят, что американские и китайские спутники также демонстрировали технологию сближения и наблюдения за космическими аппаратами других стран на орбите.

Как уже писал Фокус, российский спутник-шпион выполнял странные маневры на околоземной орбите.

Также Фокус писал о том, что марсоход Curiosity застрял в камне на Марсе: у NASA такой проблемы еще не было.

При написании материала использованы источники: Space.