Росія тестує якусь складну технологію в космосі: два супутники зробили щось дивне

Російські супутники виконали кілька складних маневрів на орбіті й аналітики вважають, що це не випадковість, а сплановані дії.

Два російські супутники провели унікальний маневр зближення на орбіті, внаслідок чого вони опинилися на відстані 3 метри один від одного. Аналітики вважають, що Росія тестує в космосі якусь складну технологію, адже подібний маневр не виглядає випадковим збігом, пише Фокус.

Американська компанія COMSPOC, яка займається відстеженням космічних апаратів на орбіті, повідомила про те, що два російські супутники, "Космос 2581" і "Космос 2583", здійснили складний маневр на навколоземній орбіті. Вони наблизилися один до одного на відстань лише близько 3 метрів.

Аналітики кажуть, що це не було випадковим збігом, адже супутник "Космос 2583" виконав кілька складних маневрів для підтримки такої конфігурації.

Російські супутники "Космос 2581", "Космос 2583", а також "Космос 2582" були виведені на низьку навколоземну орбіту в лютому 2025 року за допомогою ракет-носія "Союз". Як повідомили в компанії COMSPOC, в орбітальних маневрах зі зближення брали участь не тільки "Космос 2581", "Космос 2583", а й супутник "Космос 2582", а також супутник, названий "Об'єкт F", випущений на орбіті апаратом "Космос 2583".

Під час маневру зі зближення двох супутників апарат "Космос 2582" слідував за рештою групи на відстані менше 100 км. Водночас "Об'єкт F" перебував на відстані 15 км від супутника "Космос 2582" і в межах 10 км від супутника "Космос 2581". При цьому ці апарати не здійснювали жодних маневрів.

За словами аналітиків, ці російські супутники вже не вперше здійснюють скоординовані рухи на орбіті та операції зі зближення з кінця 2025 року. У компанії COMSPOC кажуть, що Росія, ймовірно, проводить випробування якусь складну технологію в космосі, що пов'язана із взаємодією та зближенням кількох космічних апаратів на орбіті.

Подібні складні орбітальні маневри Росія проводила і раніше, кажуть аналітики. Зокрема, 6 років тому супутник "Космос 2542" здійснив зближення з американським супутником-шпигуном.

Аналітики кажуть, що американські та китайські супутники також демонстрували технологію зближення і спостереження за космічними апаратами інших країн на орбіті.

Під час написання матеріалу використано джерела: Space.