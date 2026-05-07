Марсохід Curiosity застряг у камені на Марсі: у NASA такої проблеми ще не було (відео)

Марсохід NASA провів кілька днів із каменем, прикріпленим до його бурової установки, поки нарешті зміг його позбутися.

Марсохід NASA Curiosity вже майже 14 років вивчає різноманітні гірські породи в кратері Гейл на Марсі. Але вивчення одного каменю створило серйозну проблему, з якою NASA раніше не стикалося. І все ж команда місії Curiosity допомогла колісному роботу позбутися каменя, який прикріпився до бурової установки, пише Фокус.

Шестиколісний марсохід Curiosity приземлився на Марсі 5 серпня 2012 року і відтоді досліджує Червону планету, збираючи інформацію про її минуле, щоб, зокрема, знайти ознаки існування потенційного позаземного життя.

Але 25 квітня марсохід Curiosity зіткнувся з проблемою: його бурова установка застрягла в досліджуваному камені. NASA опублікувало серію знімків, що зафіксували процес спроби робота позбутися каменю, перш ніж йому це вдалося за допомогою команд із Землі.

Роботизований маніпулятор марсохода Curiosity оснащений буром вагою 2,7 кілограма, призначеним для дослідження марсіанських каменів. Марсохід бурить камені, а потім його прилади проводять аналіз гірської породи. Коли робот бурив камінь, названий "Атакама", бур застряг у цьому шматку гірської породи. Її діаметр становить 50 сантиметрів, товщина близько 15 сантиметрів, а важить вона приблизно 13 кілограмів.

Коли марсохід підняв роботизований маніпулятор, уся гірська порода піднялася з поверхні Марса, тобто закріпилася на бурі. NASA раніше ніколи раніше не стикалося з подібною проблемою. Хоча буріння і раніше призводило до розтріскування або поділу верхніх шарів гірських порід, але порода ніколи не залишалася прикріпленою до бурової установки.

Команда місії Curiosity ухвалила рішення дати команду марсоходу вібрувати бурову установку доти, доки камінь не відвалиться. Перша спроба не увінчалася успіхом. 29 квітня вчені спробували переорієнтувати роботизований маніпулятор і знову була команда провести вібрацію. І знову камінь не відвалився.

1 травня вчені з NASA зробили нову спробу зняти камінь, використовуючи вібрацію, обертання маніпулятора і бура. Команда місії думала, що доведеться багато разів здійснювати подібні маніпуляції, але камінь, на подив учених, відокремився під час першої спроби. На жаль камінь розлетівся на частини під час удару об поверхню Марса.

Тепер марсохід Curiosity продовжує свою роботу з дослідження Червоної планети у звичайному режимі.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Gizmodo.