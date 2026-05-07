Темні секрети космосу: створено віртуальний Всесвіт розміром із 500 000 HD-фільмів (фото)

Гігантські симуляції космосу допомагають вченим простежити еволюцію Всесвіту протягом мільярдів років.

Розуміння Всесвіту вимагає моделювання в космічних масштабах. Міжнародна група астрофізиків створила один з найбільших з коли-небудь створених наборів даних космологічного моделювання. По суті це віртуальні Всесвіти, які допомагають зрозуміти еволюцію реального Всесвіту протягом мільярдів років, починаючи від Великого вибуху. Космологічні симуляції були створені в рамках проєкту FLAMINGO і містять понад 2,5 петабайта даних, що, за словами астрофізиків, приблизно еквівалентно розміру 500 000 HD-фільмів, пише Фокус.

Сучасні телескопи дають змогу з неймовірною деталізацією вивчати Всесвіт, але для інтерпретації цих даних необхідні симуляції, здатні відтворювати як великомасштабну структуру космосу, так і складну фізику всередині галактик. Віртуальні Всесвіти з проєкту FLAMINGO якраз призначені для цього.

Космологічні симуляції є важливими інструментами сучасної астрономії. Вони показують, як матерія еволюціонувала з часів Великого вибуху приблизно 13,8 мільярдів років тому: від невеликих коливань густини матерії до галактик і величезних структур. У найбільших масштабах матерія утворює так звану космічну павутину, уздовж якої розподілені галактики. Порівнюючи такі симуляції зі спостереженнями, вчені можуть вивчати фундаментальні питання, як-от природа темної матерії і темної енергії — невидимих компонентів, що становлять більшу частину Всесвіту та рухають його розширенням.

Фрагмент симуляції FLAMINGO демонструє велике космічне павутиння, на якому виділені скупчення галактик Фото: space.com

Вчені кажуть, що ці симуляції дають змогу відстежувати зростання космічної структури у великих областях космосу, одночасно моделюючи складну фізику формування галактик.

Астрофізики кажуть, що віртуальні Всесвіти FLAMINGO відрізняються від інших симуляцій своєю здатністю моделювати не тільки темну матерію, а й звичайну матерію, а також ефекти темної енергії в єдиній моделі.

FLAMINGO моделює обсяги космосу, що охоплюють мільярди світлових років. Це дає змогу вивчати не тільки окремі галактики, а й скупчення галактик, а також великомасштабну структуру Всесвіту.

Величезний обсяг даних також робить ці симуляції особливо корисними для вивчення рідкісних явищ і структур, таких як наймасивніші скупчення галактик, яскраві квазари та інші рідкісні космічні об'єкти, які важко відтворити в менших симуляціях. Масштаб FLAMINGO збільшує ймовірність виявлення аномалій у космосі.

Нові космологічні симуляції FLAMINGO допоможуть точно інтерпретувати дані, що надходять від обсерваторій наступного покоління. Проєкт FLAMINGO дасть змогу вченим перевірити конкуруючі теорії темної матерії, темної енергії та формування галактик.

