Темные секреты космоса: создана виртуальная Вселенная размером с 500 000 HD-фильмов (фото)

Гигантские симуляции космоса помогают ученым проследить эволюцию Вселенной на протяжении миллиардов лет.

Понимание Вселенной требует моделирования в космических масштабах. Международная группа астрофизиков создала один из крупнейших из когда-либо созданных наборов данных космологического моделирования. По сути это виртуальные Вселенные, которые помогают понять эволюцию реальной Вселенной на протяжении миллиардов лет начиная от Большого взрыва. Космологические симуляции были созданы в рамках проекта FLAMINGO и включают в себя более 2,5 петабайт данных, что, по словам астрофизиков, примерно эквивалентно размеру 500 000 HD-фильмов, пишет Фокус.

Современные телескопы позволяют с невероятной детализацией изучать Вселенную, но для интерпретации этих данных необходимы симуляции, способные воспроизводить как крупномасштабную структуру космоса, так и сложную физику внутри галактик. Виртуальные Вселенные из проекта FLAMINGO как предназначены для этого.

Космологические симуляции являются важными инструментами современной астрономии. Они показывают, как материя эволюционировала со времен Большого взрыва примерно 13,8 миллиардов лет назад от небольших колебаний плотности материи до галактик и огромных структур. В самых больших масштабах материя образует так называемую космическую паутину, вдоль которой распределены галактики. Сравнивая такие симуляции с наблюдениями, ученые могут изучать фундаментальные вопросы, такие как природа темной материи и темной энергии — невидимых компонентов, составляющих большую часть Вселенной и движущих ее расширением.

Фрагмент симуляции FLAMINGO демонстрирует обширную космическую паутину, на которой выделены скопления галактик Фото: space.com

Ученые говорят, что эти симуляции позволяют отслеживать рост космической структуры в обширных областях космоса, одновременно моделируя сложную физику формирования галактик.

Астрофизики говорят, что виртуальные Вселенные FLAMINGO отличаются от других симуляций своей способностью моделировать не только темную материю, но и обычную материю, а также эффекты темной энергии в единой модели.

FLAMINGO моделирует объемы космоса, охватывающие миллиарды световых лет. Это позволяет изучать не только отдельные галактики, но и скопления галактик, а также крупномасштабную структуру Вселенной.

Огромный объем данных также делает эти симуляции особенно полезными для изучения редких явлений и структур, таких как самые массивные скопления галактик, яркие квазары и другие редкие космические объекты, которые трудно воссоздать в меньших симуляциях. Масштаб FLAMINGO увеличивает вероятность обнаружения аномалий в космосе.

Новые космологические симуляции FLAMINGO помогут точно интерпретировать данные, поступающие от обсерваторий следующего поколения. Проект FLAMINGO позволит ученым проверить конкурирующие теории темной материи, темной энергии и формирования галактик.

При написании материала использованы источники: Astronomy & Computing, arXiv, Space.