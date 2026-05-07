Марсоход Curiosity застрял в камне на Марсе: у NASA такой проблемы еще не было (видео)

Марсоход NASA провел несколько дней с камнем, прикрепленным к его буровой установке, пока наконец-то смог от него избавиться.

Марсоход NASA Curiosity уже почти 14 лет изучает разнообразные горные породы в кратере Гейл на Марсе. Но изучение одного камня создало серьезную проблему, с которой NASA раньше не сталкивалось. И все же команда миссии Curiosity помогла колесному роботу избавиться от камня, который прикрепился к буровой установке, пишет Фокус.

Шестиколесный марсоход Curiosity приземлился на Марсе 5 августа 2012 года и с тех пор исследует Красную планету, собирая информацию ее прошлом, чтобы в том числе найти признаки существования потенциальной внеземной жизни.

Но 25 апреля марсоход Curiosity столкнулся с проблемой: его буровая установка застряла в исследуемом камне. NASA опубликовало серию снимков, запечатлевших процесс попытки робота избавиться от камня, прежде чем ему это удалось с помощью команд с Земли.

Роботизированный манипулятор марсохода Curiosity оснащен буром весом 2,7 килограмма, предназначенным для исследования марсианских камней

Роботизированный манипулятор марсохода Curiosity оснащен буром весом 2,7 килограмма, предназначенным для исследования марсианских камней. Марсоход бурит камни, а затем его приборы проводят анализ горной породы. Когда робот бурил камень, названный "Атакама", бур застрял в этом куске горной породы. Ее диаметр составляет 50 сантиметров, толщина около 15 сантиметров, а весит она примерно 13 килограммов.

Когда марсоход поднял роботизированный манипулятор, вся горная порода поднялась с поверхности Марса, то есть закрепилась на буре. NASA раньше никогда раньше не сталкивалось с подобной проблемой. Хотя бурение и раньше приводило к растрескиванию или разделению верхних слоев горных пород, но порода никогда не оставалась прикрепленной к буровой установке.

Когда марсоход поднял роботизированный манипулятор, вся горная порода поднялась с поверхности Марса, то есть закрепилась на буре

Команда миссии Curiosity приняла решение дать команду марсоходу вибрировать буровую установку до тех пор, пока камень не отвалится. Первая попытка не увенчалась успехом. 29 апреля ученые попытались переориентировать роботизированный манипулятор и снова была команда провести вибрацию. И снова камень не отвалился.

1 мая ученые из NASA предприняла новую попытку снять камень, используя вибрацию, вращение манипулятора и бура. Команда миссии думала, что придется много раз совершать подобные манипуляции, но камень, к удивлению ученых, отделился во время первой попытки. К сожалению камень разлетелся на части при ударе о поверхность Марса.

Теперь марсоход Curiosity продолжает свою работу по исследованию Красной планеты в обычном режиме.

При написании материала использованы источники: NASA, Gizmodo.