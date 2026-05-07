Мужчины вредны для планеты: ученые сделали новое тревожное открытие

Результаты нового спорного исследования показывают, что мужчины негативно влияют на окружающую среду, климат и Землю в целом.

Исследователи из 13 стран объединили усилия в новом исследовании, результаты которого показали, что мужчины вредны на планеты Земля. Данные указывают на то, что мужчины, как правило, оставляют больший углеродный след, чем женщины, пишет Фокус.

По словам профессора социологии на кафедре социальных и психологических наук в Хаддерсфилде, профессора Джеффа Хирна, мужчины, как правило, оставляют больший углеродный след посредством путешествий, транспорта и туризма. Они также меньше обеспокоены изменением климата и менее склонны менять свои повседневные привычки, чтобы его исправить. Кроме того, данные указывают на то, что типично "мужские" занятия негативно влияют на окружающую среду и климат. Это включает в себя такие вещи, как рыбалка и охота, а также потребление мяса.

Новый обзор был проведен 22 исследователями из 13 стран, которые поставили перед собой цель понять связь между мужчинами, мускулинностью и окружающей средой. Фактически, выводы ученых можно разделить на шесть ключевых категорий.

Мужчины оставляют больший углеродный след

Исследования показывают, что мужчины, как правило, оставляют больший углеродный след и оказывают большее воздействие на окружающую среду, чем женщины. Это во многом связано с их более частыми поездками, использованием транспорта, туризмом и потреблением мяса.

Мужчины меньше обеспокоены изменением климата

Результаты также подчеркивают, что мужчины, в целом, меньше обеспокоены изменением климата и менее склонны менять свои методы борьбы с ним.

Мужчины менее амбициозны и менее активны в экологической политике

Данные также указывают, что мужчины, как правило, менее амбициозны и менее активны в экологической политике, а также менее поддерживают политические партии, работающие над обеспечением экологической справедливости.

Чисто "мужские занятия" вредны для окружающей среды

По мнению исследователей, типично мужские занятия, как правило, вредны как для окружающей среды, так и для климата. Дело в том, что они, как правило, больше вовлечены в владение, управление и контроль тяжелой, химической, углеродосодержащей, индустриальной сельским хозяйством, отраслями с высоким воздействием на окружающую среду и добывающими отраслями, а также милитаризмом.

Пагубные модели поведения

Хотя исследователи не называют конкретных мужчин и не осуждают их, они указывают на то, что пагубные модели поведения особенно характерны для мужчин из элиты глобального Севера.

Не все мужчины вредны для планеты

Впрочем, команда отмечает, что не все мужчины вредны для планеты — многие из них на самом деле вносят свой вклад в борьбу с изменением климата.

При написании использовались материалы Journal for Masculinity Studies, Daily Mail.