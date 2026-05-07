Чоловіки шкідливі для планети: вчені зробили нове тривожне відкриття

Результати нового суперечливого дослідження показують, що чоловіки негативно впливають на навколишнє середовище, клімат і Землю загалом.

Дослідники з 13 країн об'єднали зусилля в новому дослідженні, результати якого показали, що чоловіки є шкідливими для планети Земля. Дані вказують на те, що чоловіки, як правило, залишають більший вуглецевий слід, ніж жінки, пише Фокус.

За словами професора соціології на кафедрі соціальних і психологічних наук у Гаддерсфілді, професора Джеффа Хірна, чоловіки, як правило, залишають більший вуглецевий слід за допомогою подорожей, транспорту і туризму. Вони також менше стурбовані зміною клімату і менш схильні змінювати свої повсякденні звички, щоб його виправити. Крім того, дані вказують на те, що типово "чоловічі" заняття негативно впливають на навколишнє середовище і клімат. Це охоплює такі речі, як риболовля та полювання, а також споживання м'яса.

Новий огляд був проведений 22 дослідниками з 13 країн, які поставили собі за мету зрозуміти зв'язок між чоловіками, мускулінністю і навколишнім середовищем. Фактично, висновки вчених можна розділити на шість ключових категорій.

Чоловіки залишають більший вуглецевий слід

Дослідження показують, що чоловіки, як правило, залишають більший вуглецевий слід і чинять більший вплив на навколишнє середовище, ніж жінки. Це багато в чому пов'язано з їхніми частішими поїздками, використанням транспорту, туризмом і споживанням м'яса.

Чоловіки менше стурбовані зміною клімату

Результати також підкреслюють, що чоловіки, загалом, менше занепокоєні зміною клімату і менш схильні змінювати свої методи боротьби з ним.

Чоловіки менш амбітні та менш активні в екологічній політиці

Дані також вказують, що чоловіки, як правило, менш амбітні та менш активні в екологічній політиці, а також менше підтримують політичні партії, які працюють над забезпеченням екологічної справедливості.

Суто "чоловічі заняття" шкідливі для довкілля

На думку дослідників, типово чоловічі заняття, як правило, шкідливі як для навколишнього середовища, так і для клімату. Річ у тім, що вони, як правило, більше залучені у володіння, управління та контроль важким, хімічним, вуглецевмісним, індустріальним сільським господарством, галузями з високим впливом на навколишнє середовище та видобувними галузями, а також мілітаризмом.

Згубні моделі поведінки

Хоча дослідники не називають конкретних чоловіків і не засуджують їх, вони вказують на те, що згубні моделі поведінки особливо характерні для чоловіків з еліти глобальної Півночі.

Не всі чоловіки шкідливі для планети

Утім, команда зазначає, що не всі чоловіки шкідливі для планети — багато хто з них насправді робить свій внесок у боротьбу зі зміною клімату.

Під час написання використовували матеріали Journal for Masculinity Studies, Daily Mail.