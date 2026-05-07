Самые массивные черные дыры появляются не так, как предполагалось: раскрыт звездный секрет

Ученые пришли к выводу, что огромные черные дыры не образовались напрямую в результате сжатия массивных звезд под действием гравитации. Также исследователи выяснили, когда черные дыры не образуются из звезд.

Астрономы использовали гравитационные волны, возникающие при слиянии черных дыр, чтобы выяснить происхождение самых массивных черных дыр во Вселенной. Новое исследование показывает, что эти объекты не образовались в результате сжатия массивных звезд под действием гравитации. Эти космические гиганты формируются в результате серии повторяющихся и чрезвычайно мощных столкновений в очень плотных звездных скоплениях. Также ученые выяснили, какие звезды не создают черны дыры, пишет Фокус.

Гравитационные волны – это своеобразная рябь в ткани пространства-времени, возникающая при столкновении черных дыр. Анализ гравитационных волн может многое рассказать о черных дырах и их происхождении.

Авторы нового исследования решили проверить гипотезу о том, что самые массивные известные черные дыры во Вселенной являются объектами второго поколения, которые образовались в результате слияния более ранних черных дыр, а затем повторного слияния в плотных звездных скоплениях.

Гравитационные волны – это своеобразная рябь в ткани пространства-времени, возникающая при столкновении черных дыр Фото: SciTechDaily

Астрономы выяснили, что существует две различные популяции черных дыр:

одни имеют меньшую массу, и образовались в результате в результате обычного сжатия массивных звезд под действием гравитации в конце их жизни;

вторые имеют большую массу, и их характеристики указывают на то, что они были созданы в результате многочисленных слияний в плотных звездных скоплениях.

Таким образом астрономы получили более убедительные доказательства того, что самые массивные черные дыры образуются не обычным образом после смерти звезд. В плотных звездных скоплениях черные дыры имеют больше возможности сливаться друг с другом, ведь там звезды расположены очень плотно и когда они умирают, что превращаются в черные дыры.

Также астрономы выяснили, какие звезды не создают черные дыры, а просто взрываются и их материал рассеивается в космосе. Хотя некоторые гипотезы предполагали, что существует определенный диапазон масс звезд, при котором не возникают черные дыры, ранее точно определить его не удалось.

Авторы нового исследования считают, что звезды, масса которых примерно в 45 раз превышает массу Солнца, не могут создавать черные дыры. Это показало изучение гравитационных волн, исходящих от пар черных дыр звездной массы.

При написании материала использованы источники: Nature Astronomy, Phys.