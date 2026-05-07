Наймасивніші чорні діри з'являються не так, як передбачалося: розкрито зоряний секрет

Учені дійшли висновку, що величезні чорні діри не утворилися безпосередньо внаслідок стиснення масивних зірок під дією гравітації. Також дослідники з'ясували, коли чорні діри не утворюються із зірок.

Астрономи використовували гравітаційні хвилі, що виникають під час злиття чорних дір, щоб з'ясувати походження наймасивніших чорних дір у Всесвіті. Нове дослідження показує, що ці об'єкти не утворилися внаслідок стиснення масивних зірок під дією гравітації. Ці космічні гіганти формуються внаслідок серії повторюваних і надзвичайно потужних зіткнень у дуже щільних зоряних скупченнях. Також вчені з'ясували, які зірки не створюють чорні діри, пише Фокус.

Гравітаційні хвилі — це своєрідні брижі в тканині простору-часу, що виникають під час зіткнення чорних дір. Аналіз гравітаційних хвиль може багато чого розповісти про чорні діри та їхнє походження.

Автори нового дослідження вирішили перевірити гіпотезу про те, що наймасивніші відомі чорні діри у Всесвіті є об'єктами другого покоління, які утворилися внаслідок злиття більш ранніх чорних дір, а потім повторного злиття в щільних зоряних скупченнях.

Гравітаційні хвилі — це своєрідні брижі в тканині простору-часу, що виникають під час зіткнення чорних дір Фото: SciTechDaily

Астрономи з'ясували, що існує дві різні популяції чорних дір:

одні мають меншу масу, і утворилися в результаті звичайного стиснення масивних зірок під дією гравітації наприкінці їхнього життя;

другі мають більшу масу, і їхні характеристики вказують на те, що вони були створені внаслідок численних злиттів у щільних зоряних скупченнях.

Таким чином астрономи отримали більш переконливі докази того, що наймасивніші чорні діри утворюються не звичайним чином після смерті зірок. У щільних зоряних скупченнях чорні діри мають більше можливості зливатися одна з одною, адже там зірки розташовані дуже щільно і коли вони помирають, то перетворюються на чорні діри.

Також астрономи з'ясували, які зірки не створюють чорні діри, а просто вибухають і їхній матеріал розсіюється в космосі. Хоча деякі гіпотези припускали, що існує певний діапазон мас зірок, за якого не виникають чорні діри, раніше точно визначити його не вдалося.

Автори нового дослідження вважають, що зірки, маса яких приблизно в 45 разів перевищує масу Сонця, не можуть створювати чорні діри. Це показало вивчення гравітаційних хвиль, що виходять від пар чорних дір зоряної маси.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, Phys.