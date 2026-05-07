Коли астронавти NASA повернулися з Місяця, таргани на Землі отримали незвичайну їжу (відео)

У певному сенсі астронавти місії "Аполлон-11" стали постачальниками їжі для земних комах і риб. Звичайно, вони не передбачали такого повороту подій.

Після того, як у 1969 році астронавти місії NASA "Аполлон-11" вперше опинилися на Місяці в 1969 році, вони зайнялися збором зразків місячного ґрунту, щоб їх можна було ретельно вивчити на Землі. Після повернення додому екіпаж передав зібрані місячні зразки вченим, і деякі з них вирішили, що це чудова їжа для тарганів, пише Фокус.

1969 року вчені шукали ознаки життя у зразках із Місяця, доставлених місією "Аполлон-11"

Зараз учені знають, що Місяць є неживим світом, але 1969 року вчені ще сумнівалися в цьому. А раптом на Місяці мешкають якісь мікроорганізми? Через це астронавтів місії "Аполлон-11" після повернення на Землю помістили на 21 день у карантин, щоб уникнути небезпеки зараження позаземними мікроорганізмами.

Водночас астронавти NASA доставили на Землю майже 22 кілограми зразків місячного ґрунту, який одразу ж взялися вивчати науковці, щоб зрозуміти склад Місяця та його особливості. Також вчені хотіли остаточно зрозуміти, чи є на Місяці органічні сполуки або ознаки потенційного життя. А деякі вчені вирішили провести експеримент з комахами і дрібними рибками з використанням місячного ґрунту. Дослідники вирішили з'ясувати, як місячний ґрунт може вплинути на них, якщо комахи та рибки будуть його їсти.

Під час експерименту вчені розділили тарганів, мух, а також дрібних рибок на різні групи. Одна група мала їсти стерилізований місячний пил, подрібнений і доданий до їхнього корму або води, інша — не стерилізований місячний пил, а ще одна група взагалі не мала їсти місячні зразки і виступала контрольною групою. Також учені хотіли перевірити, як місячний пил може вплинути на зовнішню частину комах, коли вони будуть по ньому переміщатися.

У результаті виявилося, що місячний ґрунт фактично не чинить негативного впливу на досліджувані живі організми. Загинула тільки група дрібних рибок, яка з контрольної групи після розливу дезінфекційного засобу.

Вчені з подивом виявили, що місячний пил не пошкодив шлунки тарганів і не завдав шкоди їхнім кінцівкам і тілам.

Також учені довели, що жодних живих організмів на Місяці немає. І ось уже понад 50 років ми знаємо, що місячний ґрунт відносно нешкідливий для життя на Землі.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, IFLScience.