Когда астронавты NASA вернулись с Луны, тараканы на Земле получили необычную еду (видео)

В некотором смысле астронавты миссии “Аполлон-11” стали доставщиками еды для земных насекомых и рыб. Конечно, они не предполагали такой поворот событий.

После того, как в 1969 году астронавты миссии NASA "Аполлон-11" впервые оказались на Луне в 1969 году, они занялись сбором образцов лунной почвы, чтобы их можно было тщательно изучить на Земле. После возвращения домой экипаж передал собранные лунные образцы ученым, и некоторые из них решили, что это отличная пища для тараканов, пишет Фокус.

В 1969 году ученые искали признаки жизни в образцах с Луны, доставленных миссией "Аполлон-11"

Сейчас ученые знают, что Луна является безжизненным миром, но в 1969 году ученые еще сомневались в этом. А вдруг на Луне обитают какие-либо микроорганизмы? Из-за этого астронавтов миссии "Аполлон-11" после возращения на Землю поместили на 21 день в карантин, чтобы избежать опасности заражения внеземными микроорганизмами.

В то же время астронавты NASA доставили на Землю почти 22 килограмма образцов лунной почвы, которую сразу же принялись изучать ученые, чтобы понять состав Луны и ее особенности. Также ученые хотели окончательно понять, если ли на Луне органические соединения или признаки потенциальной жизни. А некоторые ученые решили провести эксперимент с насекомыми и мелкими рыбками с использованием лунной почвы. Исследователи решили выяснить, как лунная почва может повлиять на них, если насекомые и рыбки будут ее есть.

Во время эксперимента ученые разделили тараканов, мух, а также мелких рыбок на разные группы. Одна группа должна была есть стерилизованную лунную пыль, измельченную и добавленную в их корм или воду, другая — не стерилизованную лунную пыль, а еще одна группа вообще не должна была есть лунные образцы и выступала в качестве контрольной группы. Также ученые хотели проверить как лунная пыль может повлиять на внешнюю часть насекомых, когда они будут по ней перемещаться.

В результате оказалось, что лунная почва фактически не оказывает негативного влияния на исследуемые живые организмы. Погибла только группа мелких рыбок, которая из контрольной группы после разлива дезинфицирующего средства.

Ученые с удивлением обнаружили, что лунная пыль не повредила желудки тараканов и не причинила вреда их конечностям и телам.

Также ученые доказали, что никаких живых организмов на Луне нет. И вот уже более 50 лет мы знаем, что лунная почва относительно безвредна для жизни на Земле.

При написании материала использованы источники: NASA, IFLScience.