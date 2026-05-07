В нашем мире не существует цвета: по крайней мере, не в том виде, в каком его представляют

Красный цвет, как и другие цвета на самом деле невозможно описать словами. И для этого есть причина.

Красный цвет часто означает "стоп" или "опасность". Этот цвет вызывает целый спектр эмоций и ассоциаций. И все же при описании того, как на самом деле выглядит красный цвет, если не указывать на что-то красное, возникнут трудности. Дело в том, что цвета как такового не существует. По крайней мере, не в том виде, в каком мы его себе представляем, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Существует ли цвет вообще? Краткий ответ: нет

Американский нейробиолог Кристоф Кох говорит, что в мире нет цвета. Существуют фотоны определенной длины волны, излучаемые Солнцем, которые попадают на объект, а затем отражаются в глаз наблюдателя. Электрическая активность, генерируемая там, затем передается в кору головного мозга и обрабатывается, превращаясь в то, что мы называем цветом. Другими словами, цвет — это не нечто, существующее в мире и ожидающее объективного восприятия. Это то, что придумывает наш мозг.

Відео дня

Кох приводит в качестве примера известный мысленный эксперимент под названием "Комната Мэри", предложенный в 1980-х годах. В нем гипотетический нейробиолог Мэри живет в черно-белой комнате. Она знает все, что можно знать о цвете: длины волн, фоторецепторы, способ обработки цвета в зрительной коре мозга. Но Мэри никогда в жизни не видела другие цвета кроме черного и белого. Однажды Мэри выходит из черно-белой комнаты и впервые в жизни видит красный помидор. Узнает ли она что-то новое? Ответ: да.

Несмотря на то, что Мэри знала все, что наука могла ей рассказать о цвете, она сталкивается с чем-то, что не может передать ни один учебник — реальным опытом наблюдения красного цвета. Это субъективный опыт, уникальное чувство, опыт ощущения красного цвета, который невозможно описать словами, говорит Кох.

Философы называют этот опыт квале: чувственное восприятие чего-либо от красноты красного цвета до остроты боли и вкуса кофе. В отличие от длины волны красного цвета, которую можно точно измерить, квале нельзя измерить объективно. Это внутреннее восприятие.

Кох говорит, что мысленный эксперимент "Комната Мэри"" опровергает материализм, согласно которому все во Вселенной, включая человеческий опыт, можно объяснить физикой.

Все видят цвета по-разному

По словам Коха, время от времени мы сталкиваемся с чем-то, что напоминает нам, насколько по-разному наш мозг может воспринимать одну и ту же реальность. Например, 11 лет назад фотография полосатого платья стала вирусной в интернете потому, что одни люди считали, что оно сине-черное, а другие – бело-золотое.

Объяснение, по словам Коха, связано с тем, как мозг обрабатывает освещение. Каждый раз, когда вы смотрите на изображение, мозг автоматически, бессознательно вычисляет его общую яркость. Этот расчет основан на жизненном опыте.

Исследование показало, что люди, которые рано встают, значительно чаще видели платье как бело-золотое, в то время как "совы" видели сине-черное платье. Поскольку "жаворонки" проводят больше времени при естественном дневном свете, их мозг настроен на фильтрацию синего света. "Совы", привыкшие к более теплому искусственному свету, видят сине-черный цвет.

Кох говорит, что это не сознательное решение, какой цвет видит человек. И все же в процессе эволюции люди начали воспринимать цвета практически одинаково, хотя и с некоторыми отличиями.

"У каждого из нас есть уникальные, встроенные фильтры, которые меняют наше восприятие мира", — говорит Кох.

Что касается красного цвета, вы можете измерить его длину волны. Вы можете точно определить, что происходит в мозге, когда глаз сталкивается с ним. Но само ощущение красного, внутреннее, неописуемое чувство, находится внутри вашей системы восприятия и нигде больше, считает ученый.

Как уже писал Фокус, ученые сделали новое тревожное открытие: мужчины вредны для планеты.

Также Фокус писал о том, что самые массивные черные дыры появляются не так, как предполагалось.

При написании материала использованы источники: Popular Science.