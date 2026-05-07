У людей тоже есть брачный сезон: названа наиболее распространенная дата рождения

На первый взгляд может показаться, что у людей нет брачного сезона, но ученые считают, что на самом деле это не так.

В животном мире брачный сезон — весьма утомительное событие: самцы оленей вынуждены отращивать пару костей быстрее, чем любой другой организм в животном царстве, кошки вынуждены выть всю ночь, чтобы найти партнера, а слоны-самцы буквально сходят с ума в поиске партнерш. Но что на счет людей? Похоже, у нас брачный сезон полностью отсутствует, пишет Фокус.

У людей нет гормонально обусловленного гона или цикла течки — по сути, мы размножаемся, когда нам вздумается. В результате возникает вопрос: почему? Во-первых, по словам ученых, важно понимать, что у вида есть веские причины для наличия брачного сезона. На самом деле это более древний, более исконный способ размножения — по сути, поведение, которое человечество утратило, а не просто другой способ ведения дел.

По словам ученых, дело в том, что состояние энергии требует немало энергии. Самцу необходимо поддерживать уровень тестостерона на достаточно высоком уровне, чтобы быть готовым к размножению в любое время. По словам онколога Лдона Айзекса, это может иметь реальные последствия для здоровья, повышая вероятность развития рака предстательной железы.

Более того, ученые отмечают, что для самок последствия могут быть еще более ощутимыми. Беременность тяжело сказывается на организме: снижает кровяное давление, увеличивает объем крови, значительно повышает потребность в ресурсах, что может стать проблемой, особенно, если наступает зимой или во время засухи. Беременность также изменяет вес и его распределение, что затрудняет побег от хищников. В добавок ко всему, после рождения самка вынуждена заботиться о маленьком существе, защищая его от угроз.

В то же время люди ведут себя совершенно иначе: занимаются сексом независимо от сезона, а дети рождаются даже тогда, когда старшие все еще находятся под опекой родителей. Простыми словами, у людей, похоже, нет брачного сезона. Но так ли это на самом деле?

По словам ученых, есть один нюанс, на который стоит обратить внимание. Статистика указывает на то, что в мире существует наиболее распространенная дата рождения, по крайней мере это справедливо для США. Данные указывают на то, что существует одна конкретная дата, которая на 12% чаще совпадает с днем рождения людей, чем можно было бы предположить.

Это 9 сентября — день рождения Отиса Реддинга, Адама Сэндлера, Майкла Бубле, Хью Гранта и сотен миллионов людей. Вторая по распространенности дата рождения — 19 сентября, третья — 12 сентября, следующая — 17 сентября, а затем — 10 сентября. В результате, ученые утверждают, что у людей, похоже, все же есть брачный сезон.

По словам ученых, вероятными факторами, которыми обусловлен брачный сезон человека являются:

близость к сбору урожая;

влияние зимней погоды на качество спермы;

более короткий световой день;

более низкие температуры.

Простыми словами, все указывает на то, что люди предпочитают производить детей в декабре. По словам эксперта по отношениям, специализирующейся на социальной психологии, Анжулы Майи Баис, люди эволюционировали с течением времени, чтобы рожать круглый год — что является "высшей" эволюционной целью. Однако все еще прослеживается закономерность, что большинство людей на планете рождены осенью и летом.

Эта закономерность более очевидна в сельских общинах и в местах, расположенных ближе к полюсам – в частности, кажется, что чем дальше на север от экватора, тем раньше в году приходится пик рождаемости. В Карибском бассейне это, например, ноябрь; в Финляндии – конец апреля.

При написании использовались материалы HowStuffWorks, IFLScience.