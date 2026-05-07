У людей теж є шлюбний сезон: названо найпоширенішу дату народження

На перший погляд може здатися, що у людей немає шлюбного сезону, але вчені вважають, що насправді це не так.

У тваринному світі шлюбний сезон — вельми виснажлива подія: самці оленів змушені відрощувати пару кісток швидше, ніж будь-який інший організм у тваринному царстві, кішки змушені вити всю ніч, щоб знайти партнера, а слони-самці буквально божеволіють у пошуку партнерок. Але що щодо людей? Схоже, у нас шлюбний сезон повністю відсутній, пише Фокус.

У людей немає гормонально обумовленого гону або циклу тічки — по суті, ми розмножуємося, коли нам заманеться. У результаті виникає запитання: чому? По-перше, за словами вчених, важливо розуміти, що у виду є вагомі причини для наявності шлюбного сезону. Насправді це більш давній, більш споконвічний спосіб розмноження — по суті, поведінка, яку людство втратило, а не просто інший спосіб ведення справ.

За словами вчених, річ у тім, що стан енергії вимагає чимало енергії. Самцеві необхідно підтримувати рівень тестостерону на досить високому рівні, щоб бути готовим до розмноження в будь-який час. За словами онколога Лдона Айзекса, це може мати реальні наслідки для здоров'я, підвищуючи ймовірність розвитку раку передміхурової залози.

Ба більше, вчені зазначають, що для самок наслідки можуть бути ще більш відчутними. Вагітність важко позначається на організмі: знижує кров'яний тиск, збільшує об'єм крові, значно підвищує потребу в ресурсах, що може стати проблемою, особливо, якщо настає взимку або під час посухи. Вагітність також змінює вагу і її розподіл, що ускладнює втечу від хижаків. На додачу до всього, після народження самка змушена піклуватися про маленьку істоту, захищаючи її від загроз.

Водночас люди поводяться зовсім інакше: займаються сексом незалежно від сезону, а діти народжуються навіть тоді, коли старші все ще перебувають під опікою батьків. Простими словами, у людей, схоже, немає шлюбного сезону. Але чи так це насправді?

За словами вчених, є один нюанс, на який варто звернути увагу. Статистика вказує на те, що у світі існує найбільш поширена дата народження, принаймні це справедливо для США. Дані вказують на те, що існує одна конкретна дата, яка на 12% частіше збігається з днем народження людей, ніж можна було б припустити.

Це 9 вересня — день народження Отіса Реддінга, Адама Сендлера, Майкла Бубле, Г'ю Гранта і сотень мільйонів людей. Друга за поширеністю дата народження — 19 вересня, третя — 12 вересня, наступна — 17 вересня, а потім — 10 вересня. У результаті, вчені стверджують, що у людей, схоже, все ж є шлюбний сезон.

За словами вчених, ймовірними факторами, якими зумовлений шлюбний сезон людини є:

близькість до збору врожаю;

вплив зимової погоди на якість сперми;

коротший світловий день;

нижчі температури.

Простими словами, все вказує на те, що люди вважають за краще народжувати дітей у грудні. За словами експертки зі стосунків, що спеціалізується на соціальній психології, Анжули Маїї Баїс, люди еволюціонували з плином часу, щоб народжувати цілий рік — що є "вищою" еволюційною метою. Проте все ще простежується закономірність, що більшість людей на планеті народжені восени та влітку.

Ця закономірність більш очевидна в сільських громадах і в місцях, розташованих ближче до полюсів — зокрема, здається, що що далі на північ від екватора, то раніше в році припадає пік народжуваності. У Карибському басейні це, наприклад, листопад; у Фінляндії — кінець квітня.

Під час написання використовували матеріали HowStuffWorks, IFLScience.