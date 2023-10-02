Похрюкують від задоволення. Учені записали, як єхидни воркують під час шлюбного періоду (аудіо)

Нове дослідження показує, що ці колючі тварини насправді здатні видавати звуки, але тільки в певний період свого життя.

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Дикі короткоклюві єхидни (Tachyglossus aculeatus), що мешкають у національному парку Дріандра в Західній Австралії, стали об'єктом нового дослідження вчених. Під час спостережень учені вперше почули і змогли записати вокалізацію тварин, раніше цей процес не був записаний у науковій літературі, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені записали, як єхидни воркують, хрюкають, хриплять і видихають. Дивовижні записи вдалося зробити дослідникам з Університету Кертіна в Австралії разом з колегами з Великої Британії. Вчені вважають, що єхидни здатні видавати ці дивовижні звуки лише в певний момент свого життя, а саме — під час шлюбного періоду.

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Зазначимо, тривалий час учені вважали, що у єхидн відсутня слухова комунікація, а єдиними розпізнаваними звуками або звуками були "звуки, що нюхають". Але тепер усе змінилося. Команда зазначає, що всі записані ними вокалізації були зроблені під час сезону розмноження. Це передбачає, що вони вдаються до цього способу спілкування лише в певний період.

За словами екофізіолога хребетних Крістін Купер з Університету Кертіна, команді вдалося записати вокалізації єхидн за допомогою ручних мікрофонів, а також камери й мікрофона, залишених біля входу в печеру, яка популярна серед цих тварин.

Далі вчені проаналізували записані звуки і дійшли висновку, що єхидни здатні видавати воркування і рохкання, подібно до більшості інших ссавців. Команда зазначає, акустична комунікація насправді є частиною життя багатьох наземних хребетних — ця навичка розвинулася незалежно в різних групах, зокрема птахів, ссавців, геконів, крокодилів і жаб.

Припускають, що звуки, які видають єхидни, використовують для залучення партнерів, захисту або нападу, обміну інформацією, підтримання зв'язку і навіть спілкування з іншими тваринами, зокрема й людьми.

Купер також зазначає, що їхня робота стала доказом того, що акустична комунікація з використанням звуку, ймовірно, виникла від 100 до 200 мільйонів років тому, ще до того, як однопрохідні відокремилися від інших ссавців.

Зазначимо, що єхидни є одними з наймиліших і найдивніших істот на світі, а в деякі їхні особливості й зовсім важко повірити. Утім, дослідники зазначають, що потрібно ще багато додаткових досліджень і спостережень, щоб дізнатися більше про життя цих дивовижних австралійських тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо в спекотний день єхидни пускають бульбашки із сопель.