Физики нашли способ отправить сообщение в прошлое: как в фильме "Интерстеллар"

Метод передачи сообщений, как в известном фантастическом фильме Кристофера Нолана, предлагает способ связи с прошлым. Физики говорят, что это возможно.

Даже если путешествовать во времени невозможно, ученые считают, что как минимум отправить сообщение в прошлое можно. По крайней мере законы физики этого не запрещают, но не все так просто. Вероятно, многие люди хотели бы вернуться в прошлое, чтобы исправить какую-то серьезную ошибку. Но современная физика говорит нам, что путешествия во времени невозможны и тем не менее отправить сообщение в прошлое можно. Эта идея является центральной в фантастическом фильме Кристофера Нолана "Интерстеллар". Физики считают, что она может стать реальностью. По крайней мере теоретически, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, которая является лучшей теорией поведения пространства-времени, гравитация влияет на время, и в экстремальных условиях, например, рядом с черной дырой, могут возникнуть замкнутые времениподобные кривые.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, которая является лучшей теорией поведения пространства-времени, гравитация влияет на время, и в экстремальных условиях, например, рядом с черной дырой, могут возникнуть замкнутые времениподобные кривые Фото: Live Science

Каждый объект во Вселенной следует по пути в пространстве-времени, и один из таких путей, которые позволяют уравнения общей теории относительности, называется замкнутой времениподобной кривой. По этой кривой объект перемещается в будущее, прежде чем вернуться в прошлое и оказаться в настоящем, образуя петлю времени. То есть, теоретически человек может перемещаться назад во времени, чтобы взаимодействовать с более ранней версией себя.

Но считается, что силы, способные создать замкнутую времениподобную кривую вблизи черной дыры, вероятно, будут разрушительными для человека, а значит он не может перемещаться во времени. Но информация может передаваться туда, куда не могут попасть люди, говорят авторы исследования.

Есть также еще одна проблема. Для создания замкнутой времениподобной кривой необходимо невероятно огромное количество энергии, если попытаться ее создать искусственным путем. Это, кажется, исключает возможность отправки сообщения в прошлое, но квантовая запутанность предлагает решение.

Квантовая запутанность позволяет изменениям состояния одной частицы изменять другую, даже когда они находятся на значительном расстоянии в пространстве или во времени. Физики предполагают, что чувствительность одной частицы к тому, что происходит с другой частицей, возникает из-за того, что эта вторая частица посылает сообщения назад во времени первой, предупреждая ее о том, как реагировать позже.

Ученые говорят, что на новое исследование их вдохновил фильм "Интерстеллар". В нем астронавт, которого играет Мэттью Макконахи, отправляет сообщение своей дочери в прошлое, манипулируя стрелками ее часов, используя нечто, что, по-видимому, работает как замкнутая времениподобная кривая.

Ученые говорят, что на новое исследование их вдохновил фильм "Интерстеллар". В нем астронавт, которого играет Мэттью Макконахи, отправляет сообщение своей дочери в прошлое, манипулируя стрелками ее часов, используя нечто, что, по-видимому, работает как замкнутая времениподобная кривая Фото: space.com

Физики считают, что сообщение, отправленное в прошлое, учитывая квантовую запутанность, может быть расшифровано, поскольку отправитель может использовать свои воспоминания о прошлом. В фильме, поскольку отец присутствовал, когда его дочь расшифровывала сообщение, он знает, как лучше всего отправить его для наиболее эффективной передачи.

Ученые считают, что образуется причинно-следственная петля времени, которая позволит получить сообщение из будущего в прошлом.

Хотя эта идея может показаться странной, но сама квантовая запутанность многие годы считалась чем-то невозможным, но было доказано, что она существует. Если запутанные частицы могут общаться между собой, значит, теоретически и общение с прошлым возможно. Но для этого нужно создать реальную замкнутую времениподобную кривую, но физики говорят, что современные технологии этого сделать не позволяют.

Как уже писал Фокус, ученые доказали, что "отрицательное время" существует.

Также Фокус писал о том, что крупнейший кратер на Луне создал "безголовый" астероид. Ученые выяснили, как это произошло.

При написании материала использованы источники: Physical Review Letters, IFLScience, New Scientist.