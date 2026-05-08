Фізики знайшли спосіб відправити повідомлення в минуле: як у фільмі "Інтерстеллар"

Метод передачі повідомлень, як у відомому фантастичному фільмі Крістофера Нолана, пропонує спосіб зв'язку з минулим. Фізики кажуть, що це можливо.

Навіть якщо мандрувати в часі неможливо, вчені вважають, що щонайменше відправити повідомлення в минуле можна. Принаймні закони фізики цього не забороняють, але не все так просто. Ймовірно, багато людей хотіли б повернутися в минуле, щоб виправити якусь серйозну помилку. Але сучасна фізика говорить нам, що подорожі в часі неможливі, проте відправити повідомлення в минуле можна. Ця ідея є центральною у фантастичному фільмі Крістофера Нолана "Інтерстеллар". Фізики вважають, що вона може стати реальністю. Принаймні теоретично, пише Фокус.

Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, яка є найкращою теорією поведінки простору-часу, гравітація впливає на час, і в екстремальних умовах, наприклад, поруч із чорною дірою, можуть виникнути замкнуті часоподібні криві.

Кожен об'єкт у Всесвіті прямує шляхом у просторі-часі, і один із таких шляхів, які дозволяють рівняння загальної теорії відносності, називається замкнутою часоподібною кривою. Цією кривою об'єкт переміщається в майбутнє, перш ніж повернутися в минуле й опинитися в сьогоденні, утворюючи петлю часу. Тобто, теоретично людина може переміщатися назад у часі, щоб взаємодіяти з більш ранньою версією себе.

Але вважається, що сили, здатні створити замкнуту часоподібну криву поблизу чорної діри, імовірно, будуть руйнівними для людини, а отже вона не може переміщатися в часі. Але інформація може передаватися туди, куди не можуть потрапити люди, кажуть автори дослідження.

Є також ще одна проблема. Для створення замкнутої часоподібної кривої необхідна неймовірно величезна кількість енергії, якщо спробувати її створити штучним шляхом. Це, здається, виключає можливість надсилання повідомлення в минуле, але квантова заплутаність пропонує рішення.

Квантова заплутаність дає змогу змінам стану однієї частинки змінювати іншу, навіть коли вони перебувають на значній відстані в просторі або в часі. Фізики припускають, що чутливість однієї частинки до того, що відбувається з іншою частинкою, виникає через те, що ця друга частинка посилає повідомлення назад у часі першій, попереджаючи її про те, як реагувати пізніше.

Вчені кажуть, що на нове дослідження їх надихнув фільм "Інтерстеллар". У ньому астронавт, якого грає Меттью Макконахі, надсилає повідомлення своїй дочці в минуле, маніпулюючи стрілками її годинника, використовуючи щось, що, очевидно, працює як замкнута часоподібна крива.

Фізики вважають, що повідомлення, відправлене в минуле, з огляду на квантову заплутаність, може бути розшифроване, оскільки відправник може використовувати свої спогади про минуле. У фільмі, оскільки батько був присутній, коли його дочка розшифровувала повідомлення, він знає, як найкраще надіслати його для найефективнішої передачі.

Вчені вважають, що утвориться причинно-наслідкова петля часу, яка дасть змогу отримати повідомлення з майбутнього в минуле.

Хоча ця ідея може здатися дивною, але сама квантова заплутаність багато років вважалася чимось неможливим, але було доведено, що вона існує. Якщо заплутані частинки можуть спілкуватися між собою, отже, теоретично і спілкування з минулим можливе. Але для цього потрібно створити реальну замкнуту часоподібну криву, але фізики кажуть, що сучасні технології цього зробити не дозволяють.

Під час написання матеріалу використано джерела: Physical Review Letters, IFLScience, New Scientist.