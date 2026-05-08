Найбільший кратер на Місяці створив "безголовий" астероїд: з'ясувалося, як це сталося (фото)

Учені дійшли висновку, що внаслідок удару на поверхню Місяця було викинуто матеріал із глибини приблизно 90 км. Астронавти NASA зможуть зібрати зразки глибинних місячних порід, що допоможе скласти історію еволюції супутника Землі.

Найбільший кратер на Місяці й один із найбільших у Сонячній системі називається басейн Південний полюс — Ейткен. Він названий за іменами двох об'єктів на його протилежних сторонах: південного полюса Місяця і кратера Ейткен. Його ширина становить понад 2000 км. А глибина сягає 8 км. Він розташований на зворотному боці Місяця. Учені з'ясували, який саме астероїд створив цей кратер і як це сталося. При цьому автори дослідження вважають, що астронавти NASA з місії "Артеміда-4" зможуть зібрати зразки матеріалу, викинутого на поверхню з мантії Місяця під час удару, пише Фокус.

Вчені за допомогою моделювання дійшли висновку, що кратер під назвою басейн Південний полюс — Ейткен на зворотному боці Місяця був створений в результаті удару диференційованого астероїда. При цьому дослідження припускає, що під час удару з мантії Місяця, приблизно з глибини 90 км на поверхню був викинутий матеріал, який також потрапив у район південного полюса супутника Землі. Саме там у 2028 році мають приземлитися астронавти NASA з місії "Артеміда-4".

Басейн Південний полюс — Ейткен являє собою одну з найцінніших з наукової точки зору ударних структур на Місяці. Вчені довго сперечалися про те, як саме утворився цей картер.

Басейн Південний полюс — Ейткен (фіолетовий колір) знаходиться на зворотному боці Місяця Фото: NASA

Тепер же вчені дійшли висновку, що характерну конусоподібну форму кратера можна пояснити тим, що він був створений унаслідок удару диференційованого астероїда завширшки приблизно 260 км. Цей астероїд мав залізне ядро і кам'янистий зовнішній шар, а тому називається диференційованим. Моделювання показало, що астероїд врізався в Місяць зі швидкістю приблизно 13 км/с під кутом у 30 градусів.

За словами вчених, такий кут падіння призвів до того, що астероїд став "безголовим". Тобто його верхня частина відвалилася і залишилося лише щільне залізне ядро, яке завдало потужного удару по Місяцю. Завдяки цьому утворилася конусоподібна форма кратера. Якби в Місяць врізався не диференційований астероїд, то кратер був би більш округлим.

Вчені вважають, що під час удару на поверхню Місяця з мантії була викинута велика кількість матеріалу, зразки якого зможуть зібрати астронавти NASA. ці зразки можуть допомогти вченим визначити вік басейну Південний полюс — Ейткен і розкрити склад глибоких надр Місяця. Таким чином можна отримати інформацію про те, як Місяць еволюціонував незабаром після свого утворення понад 4 мільярди років тому.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science Advances, Space.