NASA показало, що сталося з колесами марсохода Curiosity за 6 років їзди Марсом (відео)

Нові кадри дають не тільки уявлення про стан коліс марсохода. Вони також дають можливість отримати інформацію про сезонні зміни на Червоній планеті.

Учені з NASA створили з тисяч фотографій унікальний відеоролик, який показує понад 6 років руху марсохода Curiosity поверхнею Марса всього за дві хвилини. Ці кадри охоплюють період з 2020 по 2026 рік. На них можна побачити, як алюмінієві колеса марсохода котяться по пересіченій поверхні Червоної планети і як місцеве суворе середовище змінює ці колеса, пише Фокус.

Тисячі фотографій були зроблені правою навігаційною камерою марсохода Curiosity, яка спочатку для цього не була призначена. Її головна мета полягає в спостереженні за цікавими каменями, повз які проїжджає колісний робот NASA. І все ж команда місії зробила з цих зображень відеоролик, який демонструє рух марсохода і зміну навколишнього середовища.

Вчені кажуть, що ці кадри можна використовувати для вивчення того, як пісок накопичується і переміщується по поверхні марсохода, а також вивчення вітру, який його переносить. Це може дати нову інформацію про сезонні зміни в розрідженій атмосфері Марса.

Водночас нові кадри показують, що колеса марсохода, кожне діаметром 50 см, сильно постраждали за останні 6 років їзди поверхнею Марса. Хоча перші пошкодження коліс були помічені ще на початку місії, коли Curiosity приземлився в кратері Гейл у серпні 2012 року. І це при тому, що колеса марсохода спеціально були розроблені для їзди по дуже нерівній поверхні.

Науковці кажуть, що з кожним роком пошкодження коліс стають дедалі суттєвішими та попри це марсохід продовжує свій рух, досліджуючи поверхню Марса. Для мінімізації подальших пошкоджень коліс команда місії прокладає маршрут руху таким чином, щоб уникнути найбільш небезпечних ділянок.

За останні майже 14 років Curiosity проїхав понад 32 кілометри кратером Гейл. Дослідження марсохода докорінно змінили наше розуміння Марса, підтвердивши, що на планеті могла існувати вода в рідкому вигляді та мікробне життя.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.