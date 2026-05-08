NASA показало, что произошло с колесами марсохода Curiosity за 6 лет езды по Марсу (видео)

Новые кадры дают не только представление о состоянии колес марсохода. Они также представляют возможность получить информацию о сезонных изменениях на Красной планете.

Ученые из NASA создали из тысяч фотографий уникальный видеоролик, который показывает более 6 лет движения марсохода Curiosity по поверхности Марса всего за две минуты. Эти кадры охватывают период с 2020 по 2026 год. На них можно увидеть, как алюминиевые колеса марсохода катятся по пересеченной поверхности Красной планеты и как местная суровая среда меняет эти колеса, пишет Фокус.

Тысячи фотографий были сделаны правой навигационной камерой марсохода Curiosity, которая изначально для этого не была предназначена. Ее главная цель состоит в наблюдении за интересными камнями, мимо которых проезжает колесный робот NASA. И все же команда миссии сделала из этих изображений видеоролик, который демонстрирует движение марсохода и изменение окружающей среды.

Ученые говорят, что эти кадры можно использовать для изучения того, как песок накапливается и перемещается по поверхности марсохода, а также изучения ветра, который его переносит. Это может дать новую информацию о сезонных изменениях в разреженной атмосфере Марса.

В то же время новые кадры показывают, что колеса марсохода, каждое диаметром 50 см, сильно пострадали за последние 6 лет езды по поверхности Марса. Хотя первые повреждения колес были замечены еще в начале миссии, когда Curiosity приземлился в кратере Гейл в августе 2012 года. И это при том, что колеса марсохода специально были разработаны для езды по очень неровной поверхности.

Ученые говорят, что с каждым годом повреждения колес становятся все более существенными и несмотря на это марсоход продолжает свое движение, исследую поверхность Марса. Для минимизации дальнейших повреждений колес команда миссии прокладывает маршрут движения таким образом, чтобы избежать наиболее опасных участков.

За последние почти 14 лет Curiosity проехал более 32 километров по кратеру Гейл. Исследования марсохода коренным образом изменили наше понимание Марса, подтвердив, что на планете могла существовать вода в жидком виде и микробная жизнь.

При написании материала использованы источники: NASA, Space.