Крупнейший кратер на Луне создал "безголовый" астероид: выяснилось, как это произошло (фото)

Ученые пришли к выводу, что в результате удара на поверхность Луны был выброшен материал из глубины примерно 90 км. Астронавты NASA смогут собрать образцы глубинных лунных пород, что поможет составить историю эволюции спутника Земли.

Самый большой кратер на Луне и один из крупнейших в Солнечной системе называется бассейн Южный полюс – Эйткен. Он назван по именам двух объектов на его противоположных сторонах: южного полюса Луны и кратера Эйткен. Его ширина составляет более 2000 км. А глубина достигает 8 км. Он находится на обратной стороне Луны. Ученые выяснили, какой именно астероид создал этот кратер и как это произошло. При этом авторы исследования считают, что астронавты NASA из миссии "Артемида-4" смогут собрать образцы материала, выброшенного на поверхность из мантии Луны во время удара, пишет Фокус.

Ученые с помощью моделирования пришли к выводу, что кратер под названием бассейн Южный полюс – Эйткен на обратной стороне Луны был создан в результате удара дифференцированного астероида. При этом исследование предполагает, что во время удара из мантии Луны, примерно с глубины 90 км на поверхность был выброшен материал, который также попал в район южного полюса спутника Земли. Именно там в 2028 году должны приземлиться астронавты NASA из миссии "Артемида-4".

Бассейн Южный полюс – Эйткен представляет собой одну из наиболее ценных с научной точки зрения ударных структур на Луне. Ученые долго спорили о том, как именно образовался этот картер.

Бассейн Южный полюс – Эйткен (фиолетовый цвет) находится на обратной стороне Луны Фото: NASA

Теперь же ученые пришли к выводу, что характерную конусообразную форму кратера можно объяснить тем, что он был создан в результате удара дифференцированного астероида шириной примерно 260 км. Этот астероид имел железное ядро и каменистый внешний слой, а потому называется дифференцированным. Моделирование показало, что астероид врезался в Луну со скоростью примерно 13 км/с под углом в 30 градусов.

По словам ученых, такой угол падения привел к тому, что астероида стал "безголовым". То есть его верхняя часть отвалилась и осталось лишь плотное железное ядро, которое нанесло мощный удар по Луне. Благодаря этому образовалась конусообразная форма кратера. Если бы в Луну врезался не дифференцированный астероид, то кратер был бы более округлым.

Ученые считают, что во время удара на поверхность Луны из мантии было выброшено большое количество материала, образцы которого смогут собрат астронавты NASA. эти образцы могут помочь ученым определить возраст бассейна Южный полюс – Эйткен и раскрыть состав глубоких недр Луны. Таким образом можно получить информацию о том, как Луна эволюционировала вскоре после своего образования более 4 миллиардов лет назад.

При написании материала использованы источники: Science Advances, Space.