Во Вселенной существует место, где время идет назад: физики выяснили, где оно находится

Новое исследование предполагает, что по крайней мере, согласно математическим расчетам, во Вселенной есть место, где время движется в обратном направлении.

Ученые использовали математику, чтобы показать, что нейтронные звезды имеют ось времени, которая движется не вперед, а назад. Вероятно, это происходит потому, что их невероятно сильная гравитация приводит к гравитационной энтропии. Обычная энтропия растягивает объекты, а гравитационная энтропия заставляет их собираться вместе, пишет Фокус.

Физики использовали математику, описывающую нейтронные звезды, и сравнили эти расчеты с существующей парадигмой движения оси времени: время должно идти вперед, а не назад. Исследователи обнаружили, что при определенных условиях чрезвычайно высокая гравитация нейтронной звезды переворачивает эти расчеты с ног на голову, создавая отдельную ось времени, которая движется назад, а не вперед. По крайней мере, с точки зрения математики, эти нейтронные звезды коллапсируют назад во времени.

Ученые в рамках исследования использовали функции эпохи, которые объясняют ключевые аспекты пространства-времени. Эти функции также помогают сформировать современное понимание оси времени, количественно определяя энтропию, то есть нарушение порядка, в данном случае во времени. Физики использовали математические параметры, которые помогают определить, как пространство-время искривляется, деформируется и искажается в различных контекстах.

Ученые, изучающие крошечный период времени непосредственно после Большого взрыва, долгое время пытались согласовать высокую энтропию, то ест высокую меру беспорядка в ранней Вселенной с тем фактом, что мы до сих пор, похоже, находимся на "позднем" конце оси времени. Может ли ответ заключаться в том, что какие-то области в космосе или процессы всегда, так сказать, отматывали время назад?

Нейтронная звезда. Иллюстрация Фото: ESA

Физики решили расположить два разных конца математических уравнений друг напротив друга: функции эпохи гравитационного коллапса и функции эпохи кривизны и структуры пространства-времени. Ученые смоделировали эти функции на основе данных исследования, где кривизна пространства-времени использовалась для изучения экзотических фаз в нейтронных звездах.

Нейтронные звезды представляют собой необычные объекты, которые ведут себя больше как черные дыры, а не как ядра умерших звезд, которыми они являются. Стоит отметить, что диаметр нейтронных звезд составляет 10-20 км, но их масса в разы больше, чем у Солнца. То есть это очень плотные объекты с гравитацией, которая уступает толка гравитации черных дыр.

Нейтронные звезды коллапсируют со временем, то есть сжимаются под действием гравитации и в это состоянии они называются нестабильными. Физики создали модель пространства-времени и поместили внутрь нестабильную нейтронную звезду. Они обнаружили, что функции эпохи, уменьшаются по мере продолжения коллапса нейтронной звезды, что указывает на локальное уменьшение энтропии.

Уменьшение энтропии — это один из способов сказать, что время, в нашем понимании, движется назад. Вероятно, это происходит потому, что невероятно сильная гравитация нейтронных звезд приводит к гравитационной энтропии. Она способствует сгущению материи, тогда как обычная энтропия способствует ее разделению.

Гравитационная энтропия — это идея, согласно которой гравитация является результатом постепенного превращения всего во Вселенной во все больший беспорядок. Таким образом, два типа энтропии находятся в состоянии напряжения, которое меняется в зависимости от силы гравитации.

При написании материала использованы источники: European Physical Journal C, Popular Mechanics.