Таинственное исчезновение экспедиции в Арктике: тела пытаются найти почти 200 лет

С момента гибели экипажей обоих кораблей, направлявшихся в Арктику, прошло почти две сотни лет — ученые все еще пытаются идентифицировать тела погибших с помощью новых технологий и анализа-ДНК.

Неудачная экспедиция в Арктику в 1845 году стала своего рода легендой: таинственная судьба двух кораблей даже вдохновила на создание исторических ужасов. Исследователи также пытаются разгадать тайну исчезновения двух экипажей и теперь они стали на шаг ближе к ответу: новый ДНК-анализ выявил еще четырех членов экипажа, погибших во время злополучной экспедиции "Террор" и "Эребус", пишет Фокус.

Эта история началась 19 мая 1845 года, когда экспедиция под руководством сэра Джона Франклина отплыла из Гринхайтха, графство Кент, Англия, чтобы исследовать Северо-Западный проход — неизведанный морской путь через северную часть Северной Америки в арктических водах.

Экспедиция включала два корабля, HMS Terror и HMS Erebus, на борту которых в общей сложности находилось 134 члена экипажа, а сами суда были оснащены новейшими технологиями, которые, по мнению британского Адмиралтейства, были необходимы для выполнения миссии. Кроме того, на борту имелось достаточно припасов, чтобы обеспечить экипаж на три года. Более того, сам Франклин считал, что в случае необходимости припасов может хватить и на 5 лет.

На первом этапе экспедиция потеряла пять членов экипажа, которые либо покинули судно из-за плохого здоровья, либо из-за дисциплинарных проблем. Однако корабли продолжили путь со 129 людьми на борту. Увы, далее ситуация лишь усложнилась.

В сентябре 1846 года, пережив зиму у острова Бичи в Нунавуте, корабли застряли во льду недалеко от острова Кинг-Уильям. Далее в 1847 году, руководитель экспедиции, Джон Франклин, умер. Оставшиеся члены экипажа оставались на застрявших кораблях до 22 апреля 1848 года, когда они в конце концов решили бросить их на произвол судьбы, пытаясь добраться до материковой части Канады. Данные указывают на то, что никто из экипажа не умер.Три года в арктическом климате сильно ослабили выживших еще до того, как они отправились на ледяные поля. Однако в 1848 году жена Джона Франклина, Джейн и британские офицеры отправили первую из двух миссий для расследования массовой гибели команды. Тогда команда обнаружила могилы некоторых членов экипажа на острове Бичи.

Дэвид Янг был юнгом первого класса на борту корабля HMS Erebus и погиб в бухте Эребус Фото: University of Waterloo

Во время исследования полуострова Бутия в ходе второй миссии в 1854 году шотландский хирург и исследователь доктор Джон Рэй встретил представителей инуитов, которые сообщили, что несколько белых людей умерли от голода недалеко от реки Грейт-Фиш. Они также рассказали, что некоторые члены экипажа также прибегли к каннибализму в отчаянной попытке выжить.

И все же, в 2014 году ученым наконец удалось определить местонахождение "Эребуса", а затем, два года спустя, в 2016 году — местонахождение "Террора". Исследователи считают, что открытие стало возможным лишь благодаря современным технологиям и свидетельствам инуитов. Позже, в 2019 году, ученые также опубликовали первые в истории кадры внутреннего убранства затонувших судов.

За почти два столетия ученым также удалось обнаружить останки, которые предположительно принадлежат пропавшим членам экипажа на острове Кинг-Уильям и полуострове Аделаида. Еще в 2021 году антропологи из Университета Ватерлоо использовали ДНК, предоставленные родственниками и смогли идентифицировать останки инженера HMS Erebus Джона Грегори. В 2024 году также удалось идентифицировать Джеймса Фицджеймса, капитана Erebus, у которого были обнаружены признаки каннибализма.

Теперь, по словам соавтора исследования, доктора Дугласа Стентона, им с коллегами удалось идентифицировать трех членов экипажа — моряки с корабля HMS Erebus — все погибли в бухте Эребус; и моряка с корабля HMS Terror, личность которого была окончательно установлена с помощью ДНК-анализа. Его останки обнаружили в 130 километрах от корабля.

По словам ученых, этот одинокий моряк был опознан как Гарри Пеглар, капитан фок-палубы на корабле HMS Terror. Это важный момент в истории, раскрывающий тайну, которой уже более 150 лет: в 159 году было обнаружено тело с личными документами Пеглара, но без одежды, соответствующей его званию. Эти документы, известные как "Документы Пеглара", включали в себя стихи, свидетельство моряка Пеглара и описание некоторых событий экспедиции.

Тремя моряками с корабля HMS Erebus оказались: Уильям Оррен, матрос первого класса; Дэвид Янг, юнга первого класса; и Джон Бридженс, стюард младшего офицерского звена. Идентификация показала, что они были среди членов экипажа, которым удалось пережить первые три года экспедиции, но они погибли, пытаясь покинуть Арктику.

При написании использовались материалы Journal of Archaeological Science: Reports и Polar Record, IFLScience.