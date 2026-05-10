Таємниче зникнення експедиції в Арктиці: тіла намагаються знайти майже 200 років

З моменту загибелі екіпажів обох кораблів, що прямували до Арктики, минуло майже дві сотні років — науковці все ще намагаються ідентифікувати тіла загиблих за допомогою нових технологій та аналізу-ДНК.

Невдала експедиція в Арктику 1845 року стала свого роду легендою: таємнича доля двох кораблів навіть надихнула на створення історичних жахів. Дослідники також намагаються розгадати таємницю зникнення двох екіпажів, і тепер вони стали на крок ближче до відповіді: новий ДНК-аналіз виявив ще чотирьох членів екіпажу, які загинули під час нещасливої експедиції "Терор" і "Еребус", пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця історія почалася 19 травня 1845 року, коли експедиція під керівництвом сера Джона Франкліна відпливла з Грінгайтха, графство Кент, Англія, щоб дослідити Північно-Західний прохід — незвіданий морський шлях через північну частину Північної Америки в арктичних водах.

Відео дня

Експедиція включала два кораблі, HMS Terror і HMS Erebus, на борту яких загалом перебувало 134 члени екіпажу, а самі судна були оснащені новітніми технологіями, які, на думку британського Адміралтейства, були необхідні для виконання місії. Крім того, на борту було достатньо припасів, щоб забезпечити екіпаж на три роки. Ба більше, сам Франклін вважав, що в разі потреби припасів може вистачити і на 5 років.

На першому етапі експедиція втратила п'ять членів екіпажу, які або покинули судно через погане здоров'я, або через дисциплінарні проблеми. Однак кораблі продовжили шлях зі 129 людьми на борту. На жаль, далі ситуація лише ускладнилася.

У вересні 1846 року, переживши зиму біля острова Бічі в Нунавуті, кораблі застрягли в кризі недалеко від острова Кінг-Вільям. Далі 1847 року, керівник експедиції, Джон Франклін, помер. Члени екіпажу, що залишилися, залишалися на застряглих кораблях до 22 квітня 1848 року, коли вони врешті-решт вирішили кинути їх напризволяще, намагаючись дістатися до материкової частини Канади. Дані вказують на те, що ніхто з екіпажу не помер. Три роки в арктичному кліматі сильно послабили тих, хто вижив, ще до того, як вони вирушили на крижані поля. Однак 1848 року дружина Джона Франкліна, Джейн і британські офіцери відправили першу з двох місій для розслідування масової загибелі команди. Тоді команда виявила могили деяких членів екіпажу на острові Бічі.

Девід Янг був юнгом першого класу на борту корабля HMS Erebus і загинув у бухті Еребус Фото: University of Waterloo

Під час дослідження півострова Бутія під час другої місії 1854 року шотландський хірург і дослідник доктор Джон Рей зустрів представників інуїтів, які повідомили, що кілька білих людей померли від голоду недалеко від річки Грейт-Фіш. Вони також розповіли, що деякі члени екіпажу також вдалися до канібалізму у відчайдушній спробі вижити.

І все ж, у 2014 році вченим нарешті вдалося визначити місцезнаходження "Еребуса", а потім, два роки потому, у 2016 році — місцезнаходження "Терору". Дослідники вважають, що відкриття стало можливим лише завдяки сучасним технологіям і свідченням інуїтів. Пізніше, 2019 року, вчені також опублікували перші в історії кадри внутрішнього оздоблення затонулих суден.

За майже два століття вченим також вдалося виявити рештки, які, ймовірно, належать зниклим членам екіпажу на острові Кінг-Вільям і півострові Аделаїда. Ще 2021 року антропологи з Університету Ватерлоо використовували ДНК, надані родичами, і змогли ідентифікувати останки інженера HMS Erebus Джона Грегорі. У 2024 році також вдалося ідентифікувати Джеймса Фіцджеймса, капітана Erebus, у якого було виявлено ознаки канібалізму.

Тепер, за словами співавтора дослідження, доктора Дугласа Стентона, їм із колегами вдалося ідентифікувати трьох членів екіпажу — моряки з корабля HMS Erebus, які всі загинули в бухті Еребус, і моряка з корабля HMS Terror, особистість якого було остаточно встановлено за допомогою ДНК-аналізу. Його останки виявили за 130 кілометрів від корабля.

За словами вчених, цей самотній моряк був упізнаний як Гаррі Пеглар, капітан фок-палуби на кораблі HMS Terror. Це важливий момент в історії, що розкриває таємницю, якій уже понад 150 років: 159 року було виявлено тіло з особистими документами Пеглара, але без одягу, що відповідав би його званню. Ці документи, відомі як "Документи Пеглара", містили вірші, свідоцтво моряка Пеглара й опис деяких подій експедиції.

Трьома моряками з корабля HMS Erebus виявилися: Вільям Оррен, матрос першого класу; Девід Янг, юнга першого класу; і Джон Брідженс, стюард молодшої офіцерської ланки. Ідентифікація показала, що вони були серед членів екіпажу, яким вдалося пережити перші три роки експедиції, але вони загинули, намагаючись покинути Арктику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Арктику вирушила найбільша в історії експедиція.

Раніше Фокус писав про те, що в Арктиці знайшли втрачене 150 років тому британське судно.

Під час написання використовували матеріали Journal of Archaeological Science: Reports і Polar Record, IFLScience.