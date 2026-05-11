NASA готовит "Большой взрыв" для зондов "Вояджер": их нужно срочно спасать

Два космических аппарата NASA после почти 50 лет работы в космосе теряют энергию. Но у NASA есть план, как продлить их срок службы.

Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-1" смогут собирать научные данные в межзвездном пространстве и передавать их на Землю еще несколько лет. Конечно, если у NASA получится успешно реализовать рискованную операцию под названием "Большой взрыв". Это должно помочь самым далеким зондам человечества работать еще некоторое время, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-1", запущенные в 1977 году, которые находятся на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли, постепенно теряют энергию. Они используют для ее получения радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Это устройство, которое преобразует тепло от распада плутония в электричество. У аппаратов NASA нет солнечных панелей и батарей, которые можно было бы заряжать. Уровень вырабатываемой энергии с каждым годом снижается, а это значит, что в любой момент они могут перестать работать. То есть ученые перестанут получать чрезвычайно ценные данные из межзвездной среды.

Відео дня

В течение многих лет для того, чтобы продлить срок службы межзвездных зондов NASA поочередно отключало их приборы, чтобы снизить уровень потребления энергии. Сейчас у зонда "Вояджер-1" работают только два прибора: для изучения магнитных полей и плазменных волн. Как уже писал Фокус, недавно NASA отключило восьмой из 10 изначально работающих приборов аппарата. У зонда "Вояджер-2" все еще работают три из 10 приборов: для исследования космических лучей, магнитных полей и плазменных волн.

В течение многих лет для того, чтобы продлить срок службы межзвездных зондов NASA поочередно отключало их приборы, чтобы снизить уровень потребления энергии Фото: NASA / JPL

В NASA придумали способ продлить срок службы действующих приборов, чтобы они могли получать энергию. Для этого будет проведена рискованная операция под названием "Большой взрыв".

Инженеры отключат три устройства на космическом аппарате "Вояджер-2", которые использовались для предотвращения замерзания топливопроводов двигателей, и включат три других устройства, которые будут поддерживать топливопроводы в теплом состоянии, но будут потреблять в общей сложности почти на 10 ватт меньше энергии. Если все пойдет по плану, научные приборы зонда смогут работать как минимум год, а может быть еще несколько лет. Этот способ экономии энергии будет протестирован на "Вояджер-2" в мае и июне. Если все будет хорошо, то же самое будет сделано и на зонде "Вояджер-1" этим летом.

В NASA говорят, что никто не может сказать, как долго смогут работать научные приборы аппаратов "Вояджер". По самым оптимистичным оценкам они смогут работать до начала 2030-х годов.

Также Фокус писал о том, что на борту зонда "Вояджер-1" все еще работают компьютеры, которым более 50 лет.

Еще Фокус писал том, что ученые очень удивились открытием того, что Земля образовалась из того же материала, что и Марс.

При написании материала использованы источники: NASA, Space.