NASA готує "Великий вибух" для зондів "Вояджер": їх потрібно терміново рятувати

Два космічні апарати NASA після майже 50 років роботи в космосі втрачають енергію. Але у NASA є план, як продовжити їхній термін служби.

Космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-1" зможуть збирати наукові дані в міжзоряному просторі та передавати їх на Землю ще кілька років. Звісно, якщо у NASA вийде успішно реалізувати ризиковану операцію під назвою "Великий вибух". Це має допомогти найдальшим зондам людства працювати ще деякий час, пише Фокус.

Космічні апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-1", запущені 1977 року, які перебувають на відстані понад 25 мільярдів кілометрів від Землі, поступово втрачають енергію. Вони використовують для її отримання радіоізотопні термоелектричні генератори. Це пристрій, який перетворює тепло від розпаду плутонію на електрику. В апаратів NASA немає сонячних панелей і батарей, які можна було б заряджати. Рівень вироблюваної енергії з кожним роком знижується, а це означає, що в будь-який момент вони можуть перестати працювати. Тобто вчені перестануть отримувати надзвичайно цінні дані з міжзоряного середовища.

Протягом багатьох років для того, щоб продовжити термін служби міжзоряних зондів NASA по черзі відключало їхні прилади, щоб знизити рівень споживання енергії. Зараз у зонда "Вояджер-1" працюють тільки два прилади: для вивчення магнітних полів і плазмових хвиль. Як уже писав Фокус, нещодавно NASA вимкнуло восьмий із 10 приладів апарата , що працювали від початку. У зонда "Вояджер-2" все ще працюють три з 10 приладів: для дослідження космічних променів, магнітних полів і плазмових хвиль.

Фото: Земля Вояджер

У NASA придумали спосіб продовжити термін служби чинних приладів, щоб вони могли отримувати енергію. Для цього буде проведена ризикована операція під назвою "Великий вибух".

Інженери відключать три пристрої на космічному апараті "Вояджер-2", які використовували для запобігання замерзання паливопроводів двигунів, і увімкнуть три інші пристрої, які підтримуватимуть паливопроводи в теплому стані, але споживатимуть загалом майже на 10 ват менше енергії. Якщо все піде за планом, наукові прилади зонда зможуть працювати щонайменше рік, а може бути ще кілька років. Цей спосіб економії енергії буде протестовано на "Вояджері-2" у травні та червні. Якщо все буде добре, те ж саме буде зроблено і на зонді "Вояджер-1" цього літа.

У NASA кажуть, що ніхто не може сказати, як довго зможуть працювати наукові прилади апаратів "Вояджер". За найоптимістичнішими оцінками вони зможуть працювати до початку 2030-х років.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, Space.