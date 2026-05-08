Земля утворилася з того самого матеріалу, що й Марс: учені дуже здивовані

Нове дослідження показує, що склад Землі схожий зі складом Вести, одного з найбільших астероїдів, а також Марса. При цьому склад Венери і Меркурія також дуже схожий.

Учені вважають, що вони з'ясували таємницю походження матеріалу, з якого утворилася Земля. Хоча наша планета розташована у внутрішній частині Сонячної системи разом із Меркурієм, Венерою і Марсом, передбачалося, що до 40% матеріалу, з якого вона утворилася, надійшло із зовнішніх областей, за межами орбіти Юпітера. Але нове дослідження показало, що Земля, ймовірно, повністю складається з матеріалів внутрішньої Сонячної системи. Зокрема, склад Землі разюче схожий на склад Марса і Вести, одного з найбільших об'єктів у поясі астероїдів, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Метеорити — це каміння, яке прибуло на Землю з космосу. Вони можуть бути як колишніми астероїдами, так і їхніми уламками. У будь-якому разі, це фрагменти матеріалу, який залишився після формування планет Сонячної системи. Вивчення метеоритів допоможе зрозуміти, як сформувалася Сонячна система.

Щоб розгадати таємницю матеріалу, з якого утворилася Земля, вчені порівняли хімічний склад різних метеоритів, включно з метеоритами з Марса і Вести, із земним матеріалом. У результаті вони виявили, що матеріал, з якого складається Земля, повністю походить із внутрішньої частини Сонячної системи.

Вчені кажуть, що це відкриття їх дуже здивувало, але тепер є докази того, що наша планета не складається з комбінації матеріалів із зовнішньої і внутрішньої частин Сонячної системи.

Протопланетний диск. Ілюстрація Фото: ESA

Це означає, що Земля розвивалася у відносно статичній системі всередині протопланетного диска, що оточував молоде Сонце понад 4 мільярди років тому. Також це може означати, що вода вже була присутня у внутрішній частині Сонячної системи й одразу опинилася у складі Землі.

За словами вчених, вважається, що Юпітер, найбільша планета Сонячної системи, за допомогою своєї потужної гравітації вплинув на формування планетної системи навколо Сонця. Також вважається, що Юпітер сприяв поділу матеріалу на два окремі резервуари в протопланетному диску.

Юпітер створив дірку в цьому диску, з якого утворилися всі планети, і запобіг змішуванню матеріалу зовнішньої Сонячної системи з матеріалом її внутрішньої частини.

За словами авторів дослідження, майже ніякий матеріал з-за меж орбіти Юпітера не надходив до Землі. Також учені кажуть, що склад Землі разюче схожий на склад Марса та Вести, одного з найбільших об'єктів у поясі астероїдів. Водночас, імовірно, склад Венери та Меркурія також дуже схожий.

Тепер учені хочуть вивчити, як у гарячій внутрішній частині Сонячної системи могло бути достатньо води для утворення океанів на Землі.

Як уже писав Фокус, вчені розкрили таємницю існування життя: без цих законів фізики, нас би не було.

Під час написання матеріалу використано джерела: Nature Astronomy, Sky at Night Magazine.