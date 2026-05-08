Учені розкрили таємницю існування життя: без цих законів фізики, нас би не було

Дослідники зробили приголомшливе відкриття, яке може змінити наше розуміння Всесвіту і причину існування життя в ньому.

Нове дослідження припускає, що фундаментальні постійні Всесвіту, закони фізики, що керують усім, від атомів до зірок, перебувають у неймовірно вузькому оптимальному діапазоні. Він дозволяє рідинам текти так, щоб могли існувати живі клітини. Якби ці постійні були трохи іншими, вода, кров та інші рідини, що підтримують життя, могли б поводитися настільки інакше, то життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, можливо, ніколи б не виникло. Тобто людей би не було, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Життя залежить від руху в мікроскопічних масштабах. Живильні речовини повинні переміщатися всередині клітин, а білки повинні правильно згортатися. Усе це залежить від в'язкості — властивості, що визначає легкість течії рідини.

За словами вчених, Всесвіт, ймовірно, функціонує в напрочуд вузькому біологічно сприятливому діапазоні, де в'язкість і дифузія залишаються придатними для життя. Якби постійні, що керують фізикою, змінилися всього на кілька відсотків, рідини, необхідні для життя, могли б бути значно густішими або рідшими.

Життєві процеси всередині та між живими клітинами вимагають руху, і саме в'язкість визначає властивості цього руху. Якщо фундаментальні постійні зміняться, то відбудеться зміна в'язкості. А це вплине на життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Наприклад, якби вода була такою ж в'язкою, як смола, життя в його нинішньому вигляді не існувало б, кажуть науковці.

Кров людини, клітинні рідини та хімічні процеси, що забезпечують життєдіяльність, — усе це залежить від ретельно збалансованих властивостей плинності. Будь-яка зміна фундаментальних постійних буде однаково поганою новиною як для плинності, так і для життя в рідкому середовищі. В'язкість крові стане надто високою або надто низькою для функціонування організму лише за умови зміни на кілька відсотків деяких постійних, як-от постійна Планка або заряд електрона, кажуть дослідники.

Фізики довго сперечалися про те, чому постійні Всесвіту здаються так добре налаштованими. Незначні відмінності в таких значеннях, як заряд електрона або сила фундаментальних взаємодій, могли б перешкоджати утворенню в зірках важких хімічних елементів, необхідних для створення планет і самого життя.

Але автори нового дослідження перенесли цю дискусію з величезних масштабів космосу на рівень клітин. Учені вважають, що, якби зірки та важкі хімічні елементи все ж з'явилися, життя могло б не виникнути. І все через неправильний рух рідин.

Нагадуємо, що на Марсі ознаки позаземного життя шукає марсохід Curiosity. NASA показало, що з ним сталося за останні 6 років, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що низка трагічних помилок призвела до катастрофи рейсу 522 авіакомпанії Helios Airways. Це найбільша авіакатастрофа в історії Греції.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science Advances, Science Daily.