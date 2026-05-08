Ученые раскрыли тайну существования жизни: без этих законов физики, нас бы не было

Исследователи сделали потрясающее открытие, которое может изменить наше понимание Вселенной и причину существования жизни в ней.

Новое исследование предполагает, что фундаментальные постоянные Вселенной, законы физики, управляющие всем, от атомов до звезд, находятся в невероятно узком оптимальном диапазоне. Он позволяет жидкостям течь так, чтобы могли существовать живые клетки. Если бы эти постоянные были немного другими, вода, кровь и другие жидкости, поддерживающие жизнь, могли бы вести себя настолько иначе, то жизнь в том виде, в которой мы ее знаем, возможно, никогда бы не возникла. То есть людей бы не было, пишет Фокус.

Жизнь зависит от движения в микроскопических масштабах. Питательные вещества должны перемещаться внутри клеток, а белки должны правильно сворачиваться. Все это зависит от вязкости — свойства, определяющего легкость течения жидкости.

По словам ученых, Вселенная, вероятно, функционирует в удивительно узком биологически благоприятном диапазоне, где вязкость и диффузия остаются подходящими для жизни. Если бы постоянные, управляющие физикой, изменились всего на несколько процентов, жидкости, необходимые для жизни, могли бы быть значительно более густыми или более жидкими.

Жизненные процессы внутри и между живыми клетками требуют движения, и именно вязкость определяет свойства этого движения. Если фундаментальные постоянные изменятся, то произойдет изменение вязкости. А это повлияет на жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Например, если бы вода была такой же вязкой, как смола, жизнь в ее нынешнем виде не существовала бы, говорят ученые.

Кровь человека, клеточные жидкости и химические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность, — все это зависит от тщательно сбалансированных свойств текучести. Любое изменение фундаментальных постоянных будет одинаково плохой новостью как для текучести, так и для жизни в жидкой среде. Вязкость крови станет слишком высокой или слишком низкой для функционирования организма всего лишь при изменении на несколько процентов некоторых постоянных, таких как постоянная Планка или заряд электрона, говорят исследователи.

Физики долго спорили о том, почему постоянные Вселенной кажутся так хорошо настроенными. Незначительные различия в таких значениях, как заряд электрона или сила фундаментальных взаимодействий, могли бы препятствовать образованию в звездах тяжелых химических элементов, необходимых для создания планет и самой жизни.

Но авторы нового исследования перенесли эту дискуссию с огромных масштабов космоса на уровень клеток. Ученые считают, что, если бы звезды и тяжелые химические элементы все же появились, жизнь могла бы не возникнуть. И все из-за неправильного движения жидкостей.

При написании материала использованы источники: Science Advances, Science Daily.