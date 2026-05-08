Самолет-призрак: Boeing 737 летел сам 3 часа и разбился, 121 человек погиб, что случилось

Череда трагических ошибок привела к катастрофе рейса 522 кипрской авиакомпании Helios Airways. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Греции.

Самолет Boeing 737, рейс 522, кипрской авиакомпании Helios Airways врезался в гору в Греции после того, как почти 3 часа летел самостоятельно. Экипаж самолета и пассажиры потеряли сознание из-за кислородного голодания. В результате катастрофы 121 человек погиб. Расследование показало, что ряд ошибок привел к разгерметизации самолета, в результате чего пассажиры и пилоты потеряли сознание. При этом некоторое время в сознании находился всего 1 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в истории Греции произошла 14 августа 2005 года, пишет Фокус.

В 9 утра по местному времени 14 августа 2005 года самолет Boeing 737, рейс 522, кипрской авиакомпании Helios Airways вылетел по маршруту Ларнака (Кипр)—Афины (Греция)—Прага (Чехия). В Афинах должна была состоятся посадка. Но уже через 17 минут после взлета экипаж перестал выходить на связь. Около 10 утра по местному времени самолет оказался в воздушном пространстве Греции, но связь с ним установить не удалось.

В 11 утра пилоты двух истребителей F-16 ВВС Греции столкнулись с леденящим душу зрелищем. Когда истребители приблизились к самолету, который кружил над Афинами, пилоты заглянули в салон и кабину пассажирского самолета. Все находившиеся внутри люди, сидели, сгорбившись в креслах, в кислородных масках. Более часа диспетчеры пытались связаться с пилотами, но безуспешно.

У самолета Boeing 737 и 120 человек на борту была только одна надежда: бортпроводник Андреас Продрому, который оставался в сознании благодаря портативному кислородному баллону. Он имел лицензию пилота, но не проходил подготовку по управлению и посадкой самолета такого размера.

Продрому помахал пилотам F-16 из окна кабины, попытался разбудить пилотов самолета Boeing 737 и даже отправил несколько сигналов бедствия, но было уже слишком поздно. Вскоре двигатели самолета заглохли и примерно в 12.00 по местному времени он врезался в гору недалеко от греческой деревни Грамматико. Никто не выжил.

Расследование показало, что рейс 522 вылетел из Ларнаки с системой герметизации салона, установленной в "ручной" режим вместо "автоматического". Оказалось, ранее утром экипаж сообщил о проблеме с герметизацией салона. Для выяснения причины система герметизации была установлена ​​в "ручной" режим, чтобы наземному персоналу не приходилось перезапускать двигатели, но, к сожалению, они забыли переключить систему обратно в "автоматический" режим. Экипаж самолета упустил эту проблему из виду во время предполетной проверки.

Выяснилось, что уже через 15 минут после взлета в кабине пилотов прозвучал сигнал о разгерметизации салона. Но пилоты проигнорировали сигнал тревоги, приняв его за идентичный по звучанию сигнал предупреждения о конфигурации взлета.

Эти ошибки в конечном итоге привели к утечке кислорода из салона и Boeing 737 превратился в самолет-призрак. Пассажиры и пилоты быстро потеряли сознание, а затем в таком состоянии погибли через почти 3 часа после взлета.

При написании материала использованы источники: Popular Mechanics.