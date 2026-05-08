Літак-привид: Boeing 737 летів сам 3 години і розбився, 121 людина загинула, що сталося

Низка трагічних помилок призвела до катастрофи рейсу 522 кіпрської авіакомпанії Helios Airways. Це найбільша авіакатастрофа в історії Греції.

Літак Boeing 737, рейс 522, кіпрської авіакомпанії Helios Airways врізався в гору в Греції після того, як майже 3 години летів самостійно. Екіпаж літака і пасажири знепритомніли через кисневе голодування. Унаслідок катастрофи 121 людина загинула. Розслідування засвідчило, що низка помилок призвела до розгерметизації літака, внаслідок чого пасажири та пілоти втратили свідомість. При цьому деякий час у свідомості перебувала лише 1 людина. Найбільша авіакатастрофа в історії Греції сталася 14 серпня 2005 року, пише Фокус.

О 9 ранку за місцевим часом 14 серпня 2005 року літак Boeing 737, рейс 522, кіпрської авіакомпанії Helios Airways вилетів за маршрутом Ларнака (Кіпр)-Афіни (Греція)-Прага (Чехія). В Афінах мала відбутися посадка. Але вже через 17 хвилин після зльоту екіпаж перестав виходити на зв'язок. Близько 10 ранку за місцевим часом літак опинився в повітряному просторі Греції, але зв'язок із ним встановити не вдалося.

Об 11 ранку пілоти двох винищувачів F-16 ВПС Греції зіткнулися з видовищем, від якого холоне душа. Коли винищувачі наблизилися до літака, який кружляв над Афінами, пілоти зазирнули до салону і кабіни пасажирського літака. Усі люди, що перебували всередині, сиділи, згорбившись у кріслах, у кисневих масках. Понад годину диспетчери намагалися зв'язатися з пілотами, але безуспішно.

У літака Boeing 737 і 120 осіб на борту була тільки одна надія: бортпровідник Андреас Продрому, який залишався при свідомості завдяки портативному кисневому балону. Він мав ліцензію пілота, але не проходив підготовку з управління та посадки літака такого розміру.

Продрому помахав пілотам F-16 з вікна кабіни, спробував розбудити пілотів літака Boeing 737 і навіть відправив кілька сигналів лиха, але було вже надто пізно. Незабаром двигуни літака заглохли, і приблизно о 12.00 за місцевим часом він врізався в гору недалеко від грецького села Грамматико. Ніхто не вижив.

Розслідування засвідчило, що рейс 522 вилетів із Ларнаки із системою герметизації салону, встановленою в "ручний" режим замість "автоматичного". Виявилося, раніше вранці екіпаж повідомив про проблему з герметизацією салону. Для з'ясування причини система герметизації була встановлена в "ручний" режим, щоб наземному персоналу не доводилося перезапускати двигуни, але, на жаль, вони забули перемкнути систему назад в "автоматичний" режим. Екіпаж літака випустив цю проблему з уваги під час передпольотної перевірки.

З'ясувалося, що вже через 15 хвилин після зльоту в кабіні пілотів пролунав сигнал про розгерметизацію салону. Але пілоти проігнорували сигнал тривоги, прийнявши його за ідентичний за звучанням сигнал попередження про конфігурацію зльоту.

Ці помилки в кінцевому підсумку призвели до витоку кисню з салону і Boeing 737 перетворився на літак-привид. Пасажири та пілоти швидко знепритомніли, а потім у такому стані загинули через майже 3 години після зльоту.

