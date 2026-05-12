SpaceX запустила засекреченный спутник-шпион: на орбите их уже "чертова дюжина" (фото)

Вечером, 11 мая, компания SpaceX запустила партию спутников-шпионов для правительства США. Запуск состоялся с центрального побережья Калифорнии.

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии NROL-172 для Национального разведывательного управления США (NRO).

NROL-172 стал 13-м запуском, направленным на создание новой разведывательной сети. Это флот американских спутников-шпионов, который называют “пролиферированная архитектура”

«Чтобы опережать конкурентов и обеспечить возможность дальнейшей работы в условиях повышенной угрозы, NRO модернизирует свою архитектуру в космосе и на земле, обеспечивая более быстрое и эффективное расширение возможностей при повышенной устойчивости», — написали представители агентства в пресс-релизе NROL-172.

13-й запуск спутника-шпиона NROL-172 Фото: SpaceX

«Большее количество спутников — больших и малых, государственных и коммерческих, на нескольких орбитах — позволит передавать на порядок больше сигналов и изображений, чем доступно сегодня», — добавили они.

Спутники для новой сети были созданы компаниями SpaceX и Northrop Grumman. Точно неизвестно, что они делают, где находятся на орбите и сколько их запускают за один раз. NRO не публиковало такую ​​информацию.

Все спутники с пролиферированной архитектурой вышли на орбиту на ракетах Falcon 9, запускаемых с космодрома Ванденберг. Первый подобный запуск, NROL-146, состоялся в мае 2024 года. Предыдущий запуск, NROL-105, произошел в январе этого года.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю через 8,5 минут после старта, приземлившись в Тихом океане на беспилотный корабль SpaceX «Of Course I Still Love You». Согласно описанию миссии SpaceX, это был второй запуск и посадка для этой конкретной ступени. Прямая трансляция SpaceX вскоре после этого завершилась по запросу NRO.

NROL-172 стал 55-м запуском Falcon 9 в этом году. Подавляющее большинство запусков ракеты в 2026 году — 44 из 55 — были посвящены созданию Starlink, мегагруппировки спутников широкополосной связи SpaceX на низкой околоземной орбите.

При написании этого материала использованы источники: SpaceX, Space.com.