SpaceX запустила засекречений супутник-шпигун: на орбіті їх уже "чортова дюжина" (фото)

Увечері, 11 травня, компанія SpaceX запустила партію супутників-шпигунів для уряду США. Запуск відбувся з центрального узбережжя Каліфорнії.

Ракета Falcon 9 стартувала із космодрому Ванденберг у Каліфорнії в рамках місії NROL-172 для Національного розвідувального управління США (NRO).

NROL-172 став 13-м запуском, спрямованим на створення нової розвідувальної мережі. Це флот американських супутників-шпигунів, який називають "проліферована архітектура"

"Щоб випереджати конкурентів і забезпечити можливість подальшої роботи в умовах підвищеної загрози, NRO модернізує свою архітектуру в космосі та на землі, забезпечуючи більш швидке й ефективне розширення можливостей за умови підвищеної стійкості", — написали представники агентства у пресрелізі NROL-172.

13-й запуск супутника-шпигуна NROL-172 Фото: SpaceX

"Більша кількість супутників — великих і малих, державних і комерційних, на кількох орбітах — дасть змогу передавати на порядок більше сигналів і зображень, ніж доступно сьогодні", — додали вони.

Супутники для нової мережі були створені компаніями SpaceX і Northrop Grumman. Точно невідомо, що вони роблять, де перебувають на орбіті і скільки їх запускають за один раз. NRO не публікувало такої інформації.

Усі супутники з проліферованою архітектурою вийшли на орбіту на ракетах Falcon 9, що запускаються з космодрому Ванденберг. Перший подібний запуск, NROL-146, відбувся в травні 2024 року. Попередній запуск, NROL-105, відбувся в січні цього року.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю через 8,5 хвилин після старту, приземлившись у Тихому океані на безпілотний корабель SpaceX "Of Course I Still Love You". Згідно з описом місії SpaceX, це був другий запуск і посадка для цього конкретного ступеня. Пряма трансляція SpaceX незабаром після цього завершилася за запитом NRO.

NROL-172 став 55-м запуском Falcon 9 цього року. Переважна більшість запусків ракети 2026 року — 44 із 55 — були присвячені створенню Starlink, мегаугруповання супутників широкосмугового зв'язку SpaceX на низькій навколоземній орбіті.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: SpaceX, Space.com.