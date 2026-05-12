Волны в Южном океане становятся все сильнее: гиганты приходят из Антарктиды

Новый анализ ученых показывает, что мощные волны из Антарктиды сегодня обрушиваются на побережья США сильнее, чем когда-либо прежде.

Прогнозы прибрежных волн отслеживают локальные штормы. Инженеры проектируют морские дамбы, защищающие от непогоды вблизи берега, а оценка рисков фокусируется на том, что происходит в нескольких сотнях километров от берега. Но волны Южного океана, распространяющиеся на 9000 километров от Антарктиды, также должны иметь значение, но ученые долгое время не понимали, какое именно, пишет Фокус.

Дело в том, что сигнал антарктических волн исчезает в фоновом шуме, как только они достигают тихоокеанского побережья. До сих пор никто не мог измерить их долгосрочные тенденции, но теперь все изменилось: результаты нового анализа указывают на то, что волны из Антарктиды достигают побережья с большей силой.

Самые мощные из этих волн берут начало в Южном океане — кольце холодном воды, окружающем Антарктиду. Круглый год здесь дуют сильные западные ветры и бушуют штормы — в результате образуется самый энергетически мощный волновой регион на планете.

По словам ведущего автора исследования Гектора Лобето из Института гидравлики окружающей среды Кантабрийского университета (IHCantabria), они с коллегами проанализировали данные о волнах за последние 45 лет. Это позволило отследить эти явления вдоль тихоокеанского побережья Америки.

Звучит просто, но это вовсе не так: к тому времени, как одна из этих волн достигает Мексики или Орегона, она преодолевает тысячи километров, смешивается с местными волнами и исчезает в океанском шуме. Большинство анализов упускают это из виду.

Однако есть то, что выдает эти волны — их переход — время между гребнями. Известно, что местные волны приходят каждые 8–12 секунд, в то время как волны Южного океана появляются с периодом более 20 секунд, а затем постепенно спадают по мере того, как более медленные волны догоняют их. По словам ученых, это сродни отпечатка пальца.

В ходе исследования Лобето с коллегами разработали алгоритм для поиска этого "отпечатка пальца" в 45-летних почасовых записях волн, охватывающих период с 1979 по 2023 год. Команда выбрала 22 прибрежные точки от Чили до Канады. Из каждой точки были отобраны два десятка сильных волн за каждый год. В результате получилось 900 событий на каждое местоположение — набор данных, который ранее собрать не удалось.

Большинство этих мощных волн достигают побережья США в течение австралийской зимы — с июня по август. К слову, время не случайно: штормы над Южным океаном достигают пика в эти месяцы, посылая потоки энергии на север через экватор. Это создает проблему для жителей тихоокеанского побережья Северной Америки.

До этого исследования никто не выделял долгосрочные тенденции конкретно для волн Южного океана, достигающих Америки. В более ранних работах отслеживались общие волновые условия, и сигнал размывался всеми остальными факторами. Однако результаты нового анализа четко выявили этот сигнал.

Результаты указывают на то, что высота волн увеличилась повсюду вдоль исследованного побережья, демонстрируя реальные изменения, а не просто случайные колебания, в 78% мест. При этом наибольший скачок наблюдался на побережьях Южной Америки — рост более чем на 12,7 сантиметра за последние 45 лет.

Более того, данные указывают, что увеличилась не только высота волн, но и их мощность, а также и частота — по всей Южной и Центральной Америке количество событий, достигших порога высокой интенсивности, увеличилось на 0,5–1,5 за десятилетие. Эти тенденции соответствуют долгосрочной положительной динамике Южной Америки на протяжении конца 20 века и тому, что показывают климатические прогнозы на ближайшие десятилетия.

При написании использовались материалы Nature Communications, Earth.com.