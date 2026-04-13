Самое сильное течение в мире навсегда изменило Землю: вмещает в 100 раз больше воды, чем все реки

Новое исследование обнаружило, что огромное океанское течение, более мощное, чем все земные реки, сыграло удивительно важную роль в формировании нашей планеты.

Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) перемещает более чем в 100 раз больше воды, чем все земные реки вместе взятые. Непрерывно протекая вокруг Антарктиды и не встречая препятствий на суше, оно играет важную роль в регулировании глобального климата. Теперь, в новом исследовании, ученые объяснили, когда и как это массивное течение сформировалось впервые — результаты указывают на то, что одного лишь открытия океанических путей было недостаточно для его создания, пишет Фокус.

Около 34 миллионов лет назад наша планета претерпела крупный сдвиг во время перехода от теплого к более холодному ледниковому состоянию с расширяющимся полярным льдом. В этот период океанические проливы между Антарктидой, Австралией и Южной Америкой расширились и углубились, а АЦТ и Антарктический ледовый щит начали формироваться.

Известно, что в то время уровень углекислого газа в земной атмосфере составлял около 600 ppm — выше, чем сегодня, но потенциально достижимый в будущих климатических сценариях. По словам ведущего автора исследования Ханны Кналь из Института Альфреда Вегенера, чтобы предсказать будущий климат Земли, они с коллегами обратились к прошлому нашей планеты. Впрочем, ученые предупреждают, что климат прошлого, конечно, нельзя спроецировать один к одному на будущее. Результаты новой работы ученых показывают, что циркумполярное течение в своей "зачаточной" форме влияло на климат совершенно иначе, чем сегодняшнее полностью развитое АЦТ.

Чтобы понять, как сформировалось АЦТ, ученые использовали климатические модели, основанные на географии Земли примерно 33,5 миллиона лет назад, когда Австралия и Южная Америка все еще находились гораздо ближе к Антарктиде. Команда объединила модель Антарктического ледового щита с моделями океана, атмосферы и суши, чтобы лучше понять, как развилась циркуляция океана. Затем смоделированные течения были сопоставлены с геологическими реконструкциями того же периода, чтобы проверить, насколько хорошо модели соответствуют реальным данным.

Исследование подчеркивает важность Тасманова пролива, морского пути между Антарктидой и Австралией — новые модели подтвердили более ранние предположения ученых. Данные указывают, что течение могло полностью развиться лишь тогда, когда Австралия отошла дальше от Антарктиды, а сильные западные ветры стали дуть непосредственно через Тасманов пролив.

Ученые также обнаружили, что на ранних этапах Южный океан выглядел совсем иначе: хотя океанические проходы были открыты, течение еще не было непрерывным вокруг континента. Сильное течение наблюдалось в Атлантическом и Индийском секторах, в то время как Тихоокеанский регион оставался относительно спокойным.

По словам соавтора исследования, доктора Йоханна Клагеса, они с коллегами реконструировали формирование АЦТ и показали, как глобальная циркуляция океана была реорганизована в прошлом. Этот сдвиг имел серьезные последствия для климата всей Земли. Команда пришла к выводу, что снижение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли могло положить начало более холодному климату так называемого кайнозойского ледникового периода, который продолжается и по сей день.

Напомним, ранее мы писали о том, что 130 000 назад главное течение Земли было втрое быстрее: какой механизм заставлял его двигаться.

Ранее Фокус писал о том, что самое сильное течение на Земле неминуемо замедлится: когда это произойдет и почему.

При написании использовались материалы Proceedings of the National Academy of Sciences, Science, SciTechDaily.