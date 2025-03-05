Самое сильное течение на Земле неминуемо замедлится: когда это произойдет и почему (фото)

Новое моделирование показывает, что сильнейшее течение планеты, опоясывающее Антарктиду, вскоре замедлится — всему виной таяние Антарктиды.

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Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) движется вокруг Антарктиды по часовой стрелке и является самым сильным океаническим течением на Земле: оно в пять раз сильнее Гольфстрима и более чем в 100 раз сильнее Амазонки. Новое моделирование показывает, что в скором времени оно может замедлиться на 20% — всему виной таяние Антарктиды, пишет Science Alert.

АЦТ является частью мирового океанического "конвейера" и соединяет Тихий, Атлантический и Индийский океаны. Известно, что система регулирует климат нашей планеты и перекачивает воду, тепло и питательные вещества по всему миру. Однако пресная, прохладная вода от тающего антарктического льда разбавляет соленую воду океана, потенциально нарушая жизненно важное океаническое течение.

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Теперь новое исследование ученых предполагает, что Антарктическое циркумполярное течение к 2050 году станет на 20% медленнее из-за глобального потепления Земли. Предполагается, что это будет иметь далеко идущие последствия для жизни на Земле.

В новом исследовании команда из Мельбурнского университета использовала самый быстрый в Австралии суперкомпьютер и климатический симулятор в Канберре для изучения Антарктического циркумполярного течения. Базовая модель, ACCESS-OM2-01, была разработана австралийскими исследователями из разных университетов в рамках Консорциума по моделированию океанического и морского льда в Австралии.

Новая модель фиксирует особенности, которые ранее упускались учеными — например, водовороты. Авторы исследования отмечают, что их модель — гораздо более точный способ оценить, как сила и поведение течения изменяется по мере потепления мира. Она также улавливает сложные взаимодействия между таянием льда и циркуляцией океана.

В этой будущей проекции холодная, пресная талая вода из Антарктиды мигрирует на север, заполняя по пути глубокие слои океана. Предполагается, что это вызовет серьезные изменения в структуре плотности океана. Ученые считают, что это противодействует влиянию потепления океана, что приводит к общему замедлению течения на целых 20% к 2050 году.

Антарктическое циркумполярное течение изолирует Антарктиду от остального мирового океана и соединяет Атлантический, Тихий и Индийский океаны Фото: Environmental Research Letters

Последствия замедления АЦТ

АЦТ циркулирует богатые питательными веществами воды вокруг Антарктиды и играет решающую роль в экосистеме Антарктиды.

Исследователи полагают, что ослабление течения может сократить биоразнообразие и снизить производительность рыболовства, от которого зависят многие прибрежные сообщества. Ученые также считают, что замедление АЦТ также может способствовать проникновению инвазивных видов, например, водорослей в Антарктиду — это приведет к нарушению местных экосистем и пищевых цепей.

Более слабое течение может также позволить большему количеству теплой воды проникнуть на юг, что усугубит таяние антарктических шельфовых ледников. Еще одним последствием замедления течения может стать повышение уровня мирового океана. Более быстрое таяние льда может затем привести к дальнейшему ослаблению течения, начав порочный круг замедления течения.

Это нарушение может распространиться на глобальные климатические модели, снижая способность океана регулировать изменение климата путем поглощения избыточного тепла и углерода в атмосфере.

Несмотря на мрачный прогноз, ученые считают, что будущее планеты все еще не предопределено. Предполагается, что согласованные усилия по сокращению выбросов парниковых газов все еще могут ограничить таяние вокруг Антарктиды.

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