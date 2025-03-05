Найсильніша течія на Землі неминуче сповільниться: коли це станеться і чому (фото)

Нове моделювання показує, що найсильніша течія планети, що оперізує Антарктиду, незабаром сповільниться — усьому виною танення Антарктиди.

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Антарктична циркумполярна течія (АЦТ) рухається навколо Антарктиди за годинниковою стрілкою і є найсильнішою океанічною течією на Землі: вона вп'ятеро сильніша за Гольфстрім і більш ніж у 100 разів сильніша за Амазонку. Нове моделювання показує, що незабаром вона може сповільнитися на 20% — всьому виною танення Антарктиди, пише Science Alert.

АЦТ є частиною світового океанічного "конвеєра" і з'єднує Тихий, Атлантичний та Індійський океани. Відомо, що система регулює клімат нашої планети й перекачує воду, тепло і поживні речовини по всьому світу. Однак прісна, прохолодна вода від антарктичного льоду, що тане, розбавляє солону воду океану, потенційно порушуючи життєво важливу океанічну течію.

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Тепер нове дослідження вчених припускає, що Антарктична циркумполярна течія до 2050 року стане на 20% повільнішою через глобальне потепління Землі. Передбачається, що це матиме далекосяжні наслідки для життя на Землі.

У новому дослідженні команда з Мельбурнського університету використовувала найшвидший в Австралії суперкомп'ютер і кліматичний симулятор у Канберрі для вивчення Антарктичної циркумполярної течії. Базову модель, ACCESS-OM2-01, розробили австралійські дослідники з різних університетів у рамках Консорціуму з моделювання океанічного і морського льоду в Австралії.

Нова модель фіксує особливості, які раніше вчені не помічали — наприклад, вири. Автори дослідження зазначають, що їхня модель — набагато точніший спосіб оцінити, як сила і поведінка течії змінюється в міру потепління світу. Вона також вловлює складні взаємодії між таненням льоду і циркуляцією океану.

У цій майбутній проєкції холодна, прісна тала вода з Антарктиди мігрує на північ, заповнюючи на шляху глибокі шари океану. Передбачається, що це викличе серйозні зміни в структурі щільності океану. Вчені вважають, що це протидіє впливу потепління океану, що призводить до загального уповільнення течії на цілих 20% до 2050 року.

Антарктична циркумполярна течія ізолює Антарктиду від решти світового океану і з'єднує Атлантичний, Тихий та Індійський океани Фото: Environmental Research Letters

Наслідки уповільнення АЦТ

АЦТ циркулює багаті поживними речовинами води навколо Антарктиди та відіграє вирішальну роль в екосистемі Антарктиди.

Дослідники вважають, що ослаблення течії може скоротити біорізноманіття і знизити продуктивність рибальства, від якого залежать багато прибережних спільнот. Вчені також вважають, що уповільнення АЦТ також може сприяти проникненню інвазивних видів, наприклад, водоростей в Антарктиду — це призведе до порушення місцевих екосистем і харчових ланцюгів.

Слабша течія може також дозволити більшій кількості теплої води проникнути на південь, що посилить танення антарктичних шельфових льодовиків. Ще одним наслідком уповільнення течії може стати підвищення рівня світового океану. Швидше танення льоду може потім призвести до подальшого ослаблення течії, почавши порочне коло уповільнення течії.

Це порушення може поширитися на глобальні кліматичні моделі, знижуючи здатність океану регулювати зміну клімату шляхом поглинання надлишкового тепла і вуглецю в атмосфері.

Попри похмурий прогноз, вчені вважають, що майбутнє планети все ще не визначено. Передбачається, що узгоджені зусилля зі скорочення викидів парникових газів все ще можуть обмежити танення навколо Антарктиди.

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