Найсильніша течія у світі назавжди змінила Землю: вміщує у 100 разів більше води, ніж усі річки

Нове дослідження виявило, що величезна океанська течія, потужніша за всі земні річки, зіграла напрочуд важливу роль у формуванні нашої планети.

Антарктична циркумполярна течія (АЦТ) переміщує більш ніж у 100 разів більше води, ніж усі земні річки разом узяті. Безперервно протікаючи навколо Антарктиди і не зустрічаючи перешкод на суші, вона відіграє важливу роль у регулюванні глобального клімату. Тепер, у новому дослідженні, вчені пояснили, коли і як ця масивна течія сформувалася вперше — результати вказують на те, що одного лише відкриття океанічних шляхів було недостатньо для її створення, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Близько 34 мільйонів років тому наша планета зазнала великого зсуву під час переходу від теплого до холоднішого льодовикового стану з полярним льодом, який розширюється. У цей період океанічні протоки між Антарктидою, Австралією і Південною Америкою розширилися і поглибилися, а АЦТ і Антарктичний льодовий щит почали формуватися.

Відео дня

Відомо, що в той час рівень вуглекислого газу в земній атмосфері становив близько 600 ppm — вищий, ніж сьогодні, але потенційно досяжний у майбутніх кліматичних сценаріях. За словами провідного автора дослідження Ханни Кналь з Інституту Альфреда Вегенера, щоб передбачити майбутній клімат Землі, вони з колегами звернулися до минулого нашої планети. Утім, учені попереджають, що клімат минулого, звісно, не можна спроектувати один до одного на майбутнє. Результати нової роботи вчених показують, що циркумполярна течія у своїй "зародковій" формі впливала на клімат зовсім інакше, ніж сьогоднішня повністю розвинена АЦТ.

Щоб зрозуміти, як сформувалося АЦТ, вчені використовували кліматичні моделі, засновані на географії Землі приблизно 33,5 мільйона років тому, коли Австралія і Південна Америка все ще перебували набагато ближче до Антарктиди. Команда об'єднала модель Антарктичного льодового щита з моделями океану, атмосфери і суші, щоб краще зрозуміти, як розвинулася циркуляція океану. Потім змодельовані течії були зіставлені з геологічними реконструкціями того ж періоду, щоб перевірити, наскільки добре моделі відповідають реальним даним.

Дослідження підкреслює важливість Тасманової протоки, морського шляху між Антарктидою та Австралією — нові моделі підтвердили більш ранні припущення вчених. Дані вказують, що течія могла повністю розвинутися лише тоді, коли Австралія відійшла далі від Антарктиди, а сильні західні вітри стали дути безпосередньо через Тасманову протоку.

Науковці також виявили, що на ранніх етапах Південний океан виглядав зовсім інакше: хоча океанічні проходи були відкриті, течія ще не була безперервною навколо континенту. Сильна течія спостерігалася в Атлантичному та Індійському секторах, тоді як Тихоокеанський регіон залишався відносно спокійним.

За словами співавтора дослідження, доктора Йоханна Клагеса, вони з колегами реконструювали формування АЦТ і показали, як глобальна циркуляція океану була реорганізована в минулому. Цей зсув мав серйозні наслідки для клімату всієї Землі. Команда дійшла висновку, що зниження концентрації парникових газів в атмосфері Землі могло започаткувати холодніший клімат так званого кайнозойського льодовикового періоду, який триває і донині.

Під час написання використовувалися матеріали Proceedings of the National Academy of Sciences, Science, SciTechDaily.