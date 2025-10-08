130 000 назад главное течение Земли было втрое быстрее: какой механизм заставлял его двигаться

В новом исследовании ученые обнаружили, что крупнейшее океаническое течение планеты, известное как Антарктическое циркумполярное течение, сотни тысяч лет назад было в три раза быстрее. Об этом свидетельствуют образцы керна.

Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ) – крупнейшее океаническое течение Земли, опоясывающее Антарктиду с запада на восток в соответствии с вращением планеты. Известно, что это холодное океаническое течение формируется преимущественно западным ветром. Течение, как известно, соединяет Атлантический, Тихий Индийский океан, а потому играет ключевую роль в глобальном переносе тепла, углеродном цикле планеты и межокеаническом обмене питательными веществами. В результате АЦТ влияет не только на региональный и глобальный климат Земли, но также и биоразнообразие, пишет PHYS.org.

Скорость главного течения Земли

В новом исследовании под руководством профессора Сюйфэн Чжэна из Хайнаньского университета в Хайкоу 36 ученых из пяти стран использовали образцы керна, взятые с глубины от 3000 до 4000 метров – это позволило определить скорость течения АЦТ.

Буровое судно JOIDES Resolution было развернуто в море Скотия к северу от Антарктиды в 2019 году для сбора образцов в рамках Интегрированной программы изучения океана (IODP). Экспедицию возглавил доктор Майкл Вебер из Института геологических наук Боннского университета.

Команда измерила гранулометрический состав осадков позволили сделать выводы об изменениях скорости течения. Простыми словами, при более высоких скоростях течения мелкие части переносятся течением и оседают на морском дне при соответствующем снижении скорости. В результате знание гранулометрического состава частиц в керне позволяет определить скорость течения в различные периоды времени.

На картах показаны современные (голоценовые) течения на поверхности мирового океана Фото: Xufeng Zheng

Какой была скорость главного течения Земли в прошлом

Результаты нового исследования указывают на то, что примерно 130 000 лет назад скорость АЦТ была втрое выше, чем в последнее тысячелетие, включающее текущий теплый период. Авторы исследования отмечают, что новое открытие противоречит ожиданиям: при в целом схожем климате, исследователи связывают разницу с изменением интенсивности излучения, вызванным изменениями орбиты Земли вокруг Солнца.

Известно, что Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, цикл которой повторяется примерно каждые 100 000 лет. Кроме того, наклон и вращение земной оси изменяются каждые 21 000 лет. По словам доктора Вебера, оба параметра показали одновременный, взаимоусиливающий максимум исключительно в последний теплый период.

Команда также учла другие дынные и пришла к выводу, что существуют свидетельства смещения главного течения Земли к полюсу в период последнего межледникового периода минимум на 5 градусов широты. В результате более теплые воды приблизились к антарктическим щитам, что, вероятно, способствовало повышению уровня моря на 6-9 метров в последний межледниковый период.

Учитывая совокупность всех факторов, ученые полагают, что естественная климатическая система должна сместить АЦТ к северу в ближайшие столетия или тысячелетия, противодействуя смещению к югу, вызванному изменением климата.

