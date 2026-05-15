Целый город отключат от электроэнергии: ее отдадут дата-центру для работы ИИ
Борьба за центры обработки данных, подпитываемая бумом ИИ, не просто повышает цены на коммунальные услуги для жителей близлежащих районов. Теперь они полностью меняет энергетические маршруты.
В бедственном положении оказались жители города Лейк-Тахо, который находится на границе Калифорнии и Невады. Их поставщик электроэнергии отключает целый город, чтобы обеспечить дополнительными поставками энергии близлежащие центры обработки данных.
Недавно невадская энергетическая компания NV Energy уведомила жителей о том, что прекратит поставку электроэнергии после мая 2027 года. Это создает серьезный дефицит в цепочке поставок для калифорнийской компании по передаче энергии Liberty Utilities, поскольку NV Energy поставляла 75% всей электроэнергии.
Из-за сложной сети энергетических компаний, курирующих различные части региона, подключение Liberty Utilities к новому поставщику энергии на калифорнийской стороне обойдется в "сотни миллионов долларов", заявил журналу президент Liberty Эрик Шварцрок.
Бурный рост центров обработки данных стремительно истощает энергосистему Невады: по оценкам, к 2024 году около 22% от общей мощности электрогенерации штата будет приходиться на эти гигантские вычислительные центры.
По данным Института исследований пустыни, к 2030 году эта цифра может вырасти до 35%, если нынешние тенденции сохранятся.
В ответ на протесты местных жителей представитель NV Energy заявил, что решение об отказе от подключения к электросети Лейк-Тахо было "плановым переходом, осуществлявшимся в течение многих лет, а не реакцией на недавние события".
Другие новости науки
- К 2030 году искусственному интеллекту нужны будут миллиарды литров воды в день. Прогнозируемый спрос на воду со стороны ИИ создаст серьезные проблемы для развития центров обработки данных, считают ученые.
- ИИ через год сдаст последний экзамен человечества. ИИ уже до конца года может пройти самый сложный научный тест в мире. Таким образом искусственной интеллект может стать умнее большинства ученых.
При написании этого материала использованы материалы Fortune, Futurism.