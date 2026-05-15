Технологии и наука

Целый город отключат от электроэнергии: ее отдадут дата-центру для работы ИИ

Борьба за центры обработки данных, подпитываемая бумом ИИ, не просто повышает цены на коммунальные услуги для жителей близлежащих районов. Теперь они полностью меняет энергетические маршруты.

В бедственном положении оказались жители города Лейк-Тахо, который находится на границе Калифорнии и Невады. Их поставщик электроэнергии отключает целый город, чтобы обеспечить дополнительными поставками энергии близлежащие центры обработки данных.

Недавно невадская энергетическая компания NV Energy уведомила жителей о том, что прекратит поставку электроэнергии после мая 2027 года. Это создает серьезный дефицит в цепочке поставок для калифорнийской компании по передаче энергии Liberty Utilities, поскольку NV Energy поставляла 75% всей электроэнергии.

Из-за сложной сети энергетических компаний, курирующих различные части региона, подключение Liberty Utilities к новому поставщику энергии на калифорнийской стороне обойдется в "сотни миллионов долларов", заявил журналу президент Liberty Эрик Шварцрок.

Бурный рост центров обработки данных стремительно истощает энергосистему Невады: по оценкам, к 2024 году около 22% от общей мощности электрогенерации штата будет приходиться на эти гигантские вычислительные центры.

По данным Института исследований пустыни, к 2030 году эта цифра может вырасти до 35%, если нынешние тенденции сохранятся.

В ответ на протесты местных жителей представитель NV Energy заявил, что решение об отказе от подключения к электросети Лейк-Тахо было "плановым переходом, осуществлявшимся в течение многих лет, а не реакцией на недавние события".

При написании этого материала использованы материалы Fortune, Futurism.