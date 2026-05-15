Ціле місто відключать від електроенергії: її віддадуть дата-центру для роботи ШІ

Боротьба за центри обробки даних, що підживлюється бумом ШІ, не просто підвищує ціни на комунальні послуги для жителів прилеглих районів. Тепер вони повністю змінюють енергетичні маршрути.

У скрутному становищі опинилися жителі міста Лейк-Тахо, яке розташоване на кордоні Каліфорнії та Невади. Їхній постачальник електроенергії відключає ціле місто, щоб забезпечити додатковими поставками енергії прилеглі центри обробки даних.

Нещодавно невадська енергетична компанія NV Energy повідомила жителів про те, що припинить постачання електроенергії після травня 2027 року. Це створює серйозний дефіцит у ланцюжку поставок для каліфорнійської компанії з передачі енергії Liberty Utilities, оскільки NV Energy постачала 75% усієї електроенергії.

Через складну мережу енергетичних компаній, що курирують різні частини регіону, підключення Liberty Utilities до нового постачальника енергії на каліфорнійській стороні обійдеться в "сотні мільйонів доларів", заявив журналу президент Liberty Ерік Шварцрок.

Відео дня

Бурхливе зростання центрів обробки даних стрімко виснажує енергосистему Невади: за оцінками, до 2024 року близько 22% від загальної потужності електрогенерації штату припадатиме на ці гігантські обчислювальні центри.

За даними Інституту досліджень пустелі, до 2030 року ця цифра може зрости до 35%, якщо нинішні тенденції збережуться.

У відповідь на протести місцевих жителів представник NV Energy заявив, що рішення про відмову від підключення до електромережі Лейк-Тахо було "плановим переходом, який здійснювався протягом багатьох років, а не реакцією на нещодавні події".

Інші новини науки

До 2030 року штучному інтелекту потрібні будуть мільярди літрів води на день. Прогнозований попит на воду з боку ШІ створить серйозні проблеми для розвитку центрів обробки даних, вважають науковці.

ШІ через рік складе останній іспит людства. ШІ вже до кінця року може пройти найскладніший науковий тест у світі. Таким чином штучної інтелект може стати розумнішим за більшість вчених.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Fortune, Futurism.