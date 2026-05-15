Почему некоторые люди являются магнитами для комаров: ученые дали неожиданное объяснение

Сегодня ученые стали на шаг ближе к разгадке вопроса, почему комары кусают одних, но игнорируют других.

Сейчас стало известно, что расшифровка сложного химического коктейля, который делает определенных людей более привлекательными для этих насекомых, принесла некоторые успехи. Об этом сообщает Phys.org.

"Это не ошибочное мнение — одни люди привлекают комаров больше, чем другие. Но мы не всегда магниты", — сказал AFP Фредерик Симард из Французского института исследований в области развития.

Целый ряд сенсорных сигналов может побудить комаров выбирать одного человека вместо другого — главным образом запах и тепло, которые выделяют наши тела, а также углекислый газ, который мы выдыхаем.

Самки комаров — единственные, кто кусается — обнаруживают эти сигналы с помощью тонко настроенных рецепторов, а затем соответственно выбирают цель.

"Мы уже более 100 лет знаем, что комаров привлекает углекислый газ, который мы выдыхаем — это первый сигнал, который запускает их поведение, когда они находятся за десятки метров", — рассказал AFP шведский ученый Рикард Игнелл.

Ученые говорят, что "комары начнут чувствовать наш запах, и в сочетании с углекислым газом" это еще больше их будет привлекать. А когда они приближаются, температура и влажность тела делают отдельных людей еще более привлекательными.

Имеет ли значение группа крови человека

Идея о том, что комары отдают предпочтение определенным группам крови, "не имеет научной основы", сказал Фредерик Симард.

"Были проведены некоторые исследования, но в них участвовали лишь небольшое количество людей. Это также не связано с цветом кожи, глаз или волос", — добавил ученый.

Но запах, с другой стороны, имеет большое значение.

"Смесь молекул, вырабатываемых нашим организмом, более или менее привлекательна для комаров", — пояснил Симард.

Исследования доказали, что люди выделяют от 300 до 1000 различных соединений запахов, но ученые только сейчас начинают понимать, какие из них привлекают комаров.

Для недавнего исследования Игнелл ученые выпустили комаров Aedes aegypti, известных распространением желтой лихорадки и денге, на 42 женщин в лаборатории, чтобы выяснить, каким из них они предпочитают.

"Мы показали, что комары используют смесь пахучих соединений (мы определили 27, которые комары обнаружат, из возможных 1000) для привлечения к нам", — сказал ученый Игнелл.

Женщина, которую комары больше всего кусали, вырабатывала большое количество определенного соединения, образующегося в результате расщепления кожного сала.

То, что даже небольшое увеличение этого соединения, которое называется "1-октен-3-ол", или грибной спирт, имело значение, стало неожиданностью, подчеркнул Игнелл.

"Комары — увлекательные существа", — добавил он.

Пиво делает людей привлекательными для укусов комаров

Ученые связывают употребление пива также с привлечением комаров, ведь оно повышает температуру тела, увеличивает количество CO2, который выдыхают люди, и меняет запах кожи, согласно нескольким исследованиям.

Для еще одного исследования некоторые смелые добровольцы выпили пиво, а затем через несколько дней воду, чтобы увидеть, какие комары предпочитают.

Следовательно, комара Anopheles больше привлекал запах пивоваров.

Для исследования в 2023 году в Нидерландах 465 добровольцев поместили свои руки в клетки, наполненные самками комаров Anopheles.

Поэтому люди, которые пили пиво в течение предыдущих 24 часов, были в 1,35 раза более привлекательными для комаров.

Выяснение причин, почему комары предпочитают определенных людей, становится все более актуальным, поскольку изменение климата расширяет ареал их обитания.

Например, тигровый комар, который переносит вирус чикунгунья, распространяется на новые территории. В прошлом году вирус впервые достиг северного региона Франции Эльзас.

"Этот риск влияет на все больше людей", — сказал ученый Симард.

Но что можно сделать, чтобы избежать укусов? Ученые советуют попробовать одеть свободную одежду, закрывающую кожу, использовать москитные сетки и репелленты.

"Старайтесь есть легкую пищу и ограничьте потребление алкоголя", — добавил он.

Напомним, что новые исследования показывают, что некоторые виды комаров становятся все более зависимыми от человеческой крови. Ученые считают, мы, вероятно, сами виноваты в этом. Исследование, сосредоточенное на комарах в Бразилии, показало, что по мере снижения биоразнообразия комары все чаще охотятся на людей.

