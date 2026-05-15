Чому деякі люди є магнітами для комарів: вчені дали несподіване пояснення

Сьогодні вчені стали на крок ближчими до розгадки запитання, чому комарі кусають одних, але ігнорують інших.

Наразі стало відомо, що розшифровка складного хімічного коктейлю, який робить певних людей більш привабливими для цих комах, принесла деякі успіхи. Про це повідомляє Phys.org.

"Це не помилкова думка — одні люди приваблюють комарів більше, ніж інші. Але ми не завжди магніти", — сказав AFP Фредерік Сімард з Французького інституту досліджень у сфері розвитку.

Ціла низка сенсорних сигналів може спонукати комарів обирати одну людину замість іншої — головним чином запах і тепло, які виділяють наші тіла, а також вуглекислий газ, який ми видихаємо.

Самки комарів — єдині, хто кусається — виявляють ці сигнали за допомогою тонко налаштованих рецепторів, а потім відповідно обирають ціль.

"Ми вже понад 100 років знаємо, що комарів приваблює вуглекислий газ , який ми видихаємо — це перший сигнал, який запускає їхню поведінку, коли вони знаходяться за десятки метрів", — розповів AFP шведський вчений Рікард Ігнелл.

Вчені кажуть, що "комарі почнуть відчувати наш запах, і в поєднанні з вуглекислим газом" це ще більше їх приваблюватиме. А коли вони наближаються, температура та вологість тіла роблять окремих людей ще привабливішими.

Чи має значення група крові людини

Ідея про те, що комарі віддають перевагу певним групам крові, "не має наукового підґрунтя", сказав Фредерік Сімард.

"Були проведені деякі дослідження, але в них брали участь лише невелика кількість людей. Це також не пов’язано з кольором шкіри, очей чи волосся", – додав вчений.

Але запах, з іншого боку, має велике значення.

"Суміш молекул, що виробляються нашим організмом, більш-менш привабливий для комарів", — пояснив Сімард.

Дослідження довели, що люди виділяють від 300 до 1000 різних сполук запахів, але вчені лише зараз починають розуміти, які з них приваблюють комарів.

Для нещодавнього дослідження Ігнелл вчені випустили комарів Aedes aegypti, відомих поширенням жовтої лихоманки та денге, на 42 жінок у лабораторії, щоб з'ясувати, яким з них вони надають перевагу.

"Ми показали, що комарі використовують суміш пахучих сполук (ми визначили 27, які комарі виявлять, з можливих 1000) для приваблення до нас", – сказав вчений Ігнелл.

Жінка, яку комарі найбільше кусали, виробляла велику кількість певної сполуки, що утворюється внаслідок розщеплення шкірного сала.

Те, що навіть невелике збільшення цієї сполуки, яка називається "1-октен-3-ол", або грибний спирт, мало значення, стало несподіванкою, наголосив Ігнелл.

"Комарі – захопливі істоти", – додав він.

Пиво робить людей привабливими для укусів комарів

Вчені пов'язують вживання пива також із привабленням комарів, адже воно підвищує температуру тіла, збільшує кількість CO2, який видихають люди, та змінює запах шкіри, згідно з кількома дослідженнями.

Для ще одного дослідження деякі сміливі добровольці випили пиво, а потім через кілька днів воду, щоб побачити, які комарі віддають перевагу.

Відтак, комара Anopheles більше приваблював запах пивоварів.

Для дослідження у 2023 році в Нідерландах 465 добровольців помістили свої руки в клітки, наповнені самками комарів Anopheles.

Відтак люди, які пили пиво протягом попередніх 24 годин, були в 1,35 раза привабливішими для комарів.

З'ясування причин, чому комарі віддають перевагу певним людям, стає дедалі актуальнішим, оскільки зміна клімату розширює ареал їхнього проживання.

Наприклад, тигровий комар, який переносить вірус чикунгунья, поширюється на нові території. Минулого року вірус вперше досягнув північного регіону Франції Ельзас.

"Цей ризик впливає на дедалі більше людей", – сказав вчений Сімард.

Але що можна зробити, щоб уникнути укусів? Вчені рядять спробувати одягнути вільний одяг, що закриває шкіру, використовувати москітні сітки та репеленти.

"Намагайтеся їсти легку їжу та обмежте споживання алкоголю", – додав він.

