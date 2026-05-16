В Китае впервые успешно серийно клонировали коз суперпродуктивной породы (видео)

Четыре самца и две самки элитных высокопродуктивных доноров зааненской породы были клонированы группой ученых из Северо-Западного сельскохозяйственного и лесоводческого университета в провинции Шэньси (Китай).

Это стало первым успешным примером группового клонирования таких животных в стране и крупным прорывом в технологии разведения молочных коз, сообщает Xinhua. Средняя годовая молочная продуктивность этих животных превышает 2800 килограммов в год.

По словам руководителя исследовательской группы Вана Сяолуна, козы-доноры продемонстрировали значительно лучшие показатели содержания жира и белка в молоке, чем обычные козы, при этом обладая стабильной репродуктивной функцией, высокой адаптивностью к окружающей среде и хорошей устойчивостью к болезням.

Используя передовую молекулярную систему разведения, которая объединяет геномную селекцию и клонирование соматических клеток, команда точно выделила высококачественные соматические клетки и оптимизировала весь процесс от создания клеточной линии и реконструкции эмбриона до переноса эмбриона и мониторинга беременности, в конечном итоге добившись успешного группового клонирования.

По сравнению с традиционными методами разведения, которые обычно требуют от восьми до десяти лет для создания высококачественных популяций коз, технология клонирования может значительно сократить циклы разведения и помочь решить проблемы отрасли, такие как медленное размножение элитных коз, длительные интервалы между поколениями и трудности сохранения желаемых признаков из поколения в поколение.

Шэньси, где расположен Северо-Западный сельскохозяйственный и лесоводческий университет, является домом для 40% молочного козоводства Китая и перерабатывает 80% козьего молока страны.

В 15-м пятилетнем плане Китая (2026-2030) предусмотрено создание диверсифицированной системы продовольственного снабжения, включая усилия по повышению качества и эффективности животноводства.

